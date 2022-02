Pred nama je vikend derbija u HNL-u. Hajduk u subotu od 18 sati dočekuje Rijeku, a dan kasnije u istom terminu u Osijek stiže Dinamo.

Hajduk je, očekivano, rasprodao sve raspoložive ulaznice, a na tom je putu i Osijek. Klub s Drave u četvrtak je pustio ulaznice u prodaju za tribinu Zapad gore, a pred Gradskim vrtom stvorili su se dugački redovi. Jasno, svi žele u nedjelju na stadion.

Brzo su planule sve ulaznice za ostale tribine, pa su u Osijeku otvorili za nedjeljni derbi i gornju zapadnu tribinu. Cijena ulaznice iznosi 40 kuna (10 kuna za djecu do 15 godina uz pratnju roditelja), a radno vrijeme blagajni Zapad je u četvrtak, petak i subotu od 12 do 18 sati i u nedjelju od 12 do 19 sati.

Sukladno aktualnim epidemiološkim mjerama dostupno je 40 posto kapaciteta svake tribine, a uz ulaznicu za utakmicu uvjet za ulazak na stadion je posjedovanje EU digitalne covid potvrde. Svi koji je nemaju, istu mogu dobiti brzim antigenskim testiranjem koje će biti organizirano u Ustanovi za zdravstvenu skrb dr. Špiranović u subotu od 8 do 13 i u nedjelju od 16 sati po cijeni od 50 kuna te na stadionu Gradski vrt (sjevero-zapadni kut u prostorijama Atletskog kluba Slavonija - Žito, kod ulaza G5) u suradnji s medicinskim centrom Mursa d.o.o. u nedjelju od 15 do 18 sati po cijeni od 60 kuna.