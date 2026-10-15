Navijač Anderlechta završio je među Boysima na Maksimiru pa zvao pomoć. Evo što je uslijedilo

U 10. minuti utakmice Dinama i Anderlechta u Europskoj ligi tri mlade Belgijke došle su u novinarsku ložu maksimirskog stadiona i zatražile pomoć. Službenom prevoditelju objasnile su da se njihov maloljetni prijatelj našao na sjevernoj tribini, među najvatrenijim navijačima Dinama, te da ih je nazvao u panici, piše Stjepan Mati za tportal.

Prevoditelj im je rekao da mladić nije mogao kupiti ulaznicu za sjevernu tribinu. Belgijke su mu odgovorile da ima ulaznicu, a prijatelj im je telefonom navodno rekao da su ga navijači okružili, da se jako uplašio i da ne može otići s tribine.

Redarske službe nakon nekog su vremena stupile u kontakt s kolegama na sjeveru koji su uspješno izvukli mladića. Nije poznato je li bio na gornjem ili donjem dijelu tribine. Inače, ulaznice za donji mogli kupiti samo članovi kluba.

*uz korištenje AI-ja