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ODUŠEVLJENI HRVATOM

Navijači Barce u deliriju zbog Livakovića: 'Pljačka od 2 mil. €! A znate što kažu za Ligu prvaka'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Navijači Barce u deliriju zbog Livakovića: 'Pljačka od 2 mil. €! A znate što kažu za Ligu prvaka'
Foto: 433/Instagram, Reuters/PIXSELL
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Neki su bili oduševljeni jer se Livaković na aerodromu ponašao "poput običnog lika", a mnogi ističu kako je Barcelona dobila stručnjaka za penale

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Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković (31) u utorak je sletio u Barcelonu. Tamo je obavio liječnički pregled i ugovor s katalonskim divom. Podsjetimo, moguće je da će otići na jednogodišnju posudbu, ali i da će ostati u klubu te se boriti za mjesto među stativama. Barcelona će za njega Feneru dati dva milijuna eura, uz isto toliko bonusa. Livaković je rekao da je sretan što je stigao, a sretni su i navijači Barcelone.

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Livaković stigao u Barcelonu VIDEO
Livaković stigao u Barcelonu | Video: 24sata Video

Dobili su golmana koji će biti premija kao druga opcija na golu. Livaković ima ogromno iskustvo, s Dinamom je godinama nastupao u Ligi prvaka i Europskoj ligi, a svoju klasu dokazao je i na velikim natjecanjima, ponajviše na SP-u 2022. u Katru, gdje je bio među najboljim golmanima i branio čuda u raspucavanju jedanaesteraca.

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Osim toga, navijači Barcelone sjetili su se i jedne tradicije. Naime, više od deset godina, osvajač Lige prvaka u svojim je redovima imao Hrvata. Iako je taj niz završio s Manchester Cityjem, pristaše katalonskog kluba toplo se nadaju kako će Livaković donijeti sreću Barceloni, koja je posljednji put sjedila na europskom tronu još 2015. godine...

Foto: Marko Prpić/PIXSELL

"Svi znamo da moramo imati Hrvata u momčadi kako bi osvojili Ligu prvaka," poručio je jedan komentator na poznatoj Barceloninoj navijačkoj stranici 'For Blaugrana', a drugi je dodao: 'Pljačka je dovesti ovakvog golmana za 2 milijuna eura'.

USKORO POTPIS VIDEO Dominik Livaković sletio u Barcelonu: 'Sretan sam...'
VIDEO Dominik Livaković sletio u Barcelonu: 'Sretan sam...'

Neki su bili oduševljeni jer se Livaković na aerodromu ponašao "poput običnog lika", a mnogi ističu kako je Barcelona dobila stručnjaka za penale.

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