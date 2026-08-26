Neki su bili oduševljeni jer se Livaković na aerodromu ponašao "poput običnog lika", a mnogi ističu kako je Barcelona dobila stručnjaka za penale
Navijači Barce u deliriju zbog Livakovića: 'Pljačka od 2 mil. €! A znate što kažu za Ligu prvaka'
Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković (31) u utorak je sletio u Barcelonu. Tamo je obavio liječnički pregled i ugovor s katalonskim divom. Podsjetimo, moguće je da će otići na jednogodišnju posudbu, ali i da će ostati u klubu te se boriti za mjesto među stativama. Barcelona će za njega Feneru dati dva milijuna eura, uz isto toliko bonusa. Livaković je rekao da je sretan što je stigao, a sretni su i navijači Barcelone.
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Dobili su golmana koji će biti premija kao druga opcija na golu. Livaković ima ogromno iskustvo, s Dinamom je godinama nastupao u Ligi prvaka i Europskoj ligi, a svoju klasu dokazao je i na velikim natjecanjima, ponajviše na SP-u 2022. u Katru, gdje je bio među najboljim golmanima i branio čuda u raspucavanju jedanaesteraca.
Osim toga, navijači Barcelone sjetili su se i jedne tradicije. Naime, više od deset godina, osvajač Lige prvaka u svojim je redovima imao Hrvata. Iako je taj niz završio s Manchester Cityjem, pristaše katalonskog kluba toplo se nadaju kako će Livaković donijeti sreću Barceloni, koja je posljednji put sjedila na europskom tronu još 2015. godine...
"Svi znamo da moramo imati Hrvata u momčadi kako bi osvojili Ligu prvaka," poručio je jedan komentator na poznatoj Barceloninoj navijačkoj stranici 'For Blaugrana', a drugi je dodao: 'Pljačka je dovesti ovakvog golmana za 2 milijuna eura'.
Neki su bili oduševljeni jer se Livaković na aerodromu ponašao "poput običnog lika", a mnogi ističu kako je Barcelona dobila stručnjaka za penale.
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