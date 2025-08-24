Navijači Dinama: 'Bilo bi 7-0 da pojedini igrači nisu sebični'. 'Dajte Barcelonu da se igramo'

Dinamo je pobijedio Istru 1961 3-0 na Maksimiru u 4. kolu HNL-a i nastavio s maksimalnim učinkom u domaćem prvenstvu. "Modri" imaju 12 bodova i gol razliku 10:0, a navijači su vrlo zadovoljni s izvedbama momčadi. Donosimo neke od reakcija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:15 Sažetak Dinamo -Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

"McKenna i Dominguez bi obranili švedski stol od Houdeka"

"Puno borbenosti, za razliku od prošle sezone kad su oni preplaćeni likovi igrali alibi nogomet i skrivali se po terenu. Bravo, Kovačeviću!"

"Mreža čista, 4/4. Jedina dvojica koja su konstanta su Dominguez i McKenna, vrhunski. Ostali malo gore, malo dolje. Vidović i Lisica bi se borili za mjesto u Slaven Belupu da se ne zovu tako"

"Nema većeg kluba od Dinama"

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

"Bilo bi 7-0 da pojedini igrači nisu sebični"

"Mislim da Goda i Vidović ne mogu igrati zajedno. Kad su njih dvojica skupa, naša lijeva strana ne postoji. Vinlof po meni puno aktivniji prema naprijed, zašto ne stavi Stojkovića na mjesto Vidovića da napokon Mudražija zaigra? Inače smo u obrambenom smislu jako napredovali, škotski zid je čudo"

"Žao mi je Mudrog, prošle sezone bio je jedan od najboljih igrača HNL-a i još je domaći dečko..."

"Jedino loše u Dinamu je što ne mogu svi igrati, a zaslužuju"

"Nuklearni Dinamo"

"Četiri utakmice, nula primljenih golova. Prošle sezone nezamislivo"

"Dajte nam Barcelonu da se igramo", neki su od komentara dinamovaca na društvenim mrežama.

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

"Modri" će u idućem prvenstvenom kolu gostovati kod Varaždina 30. kolovoza, a nakon reprezentativne pauze čeka ih dvoboj s Goricom 13. rujna pa sedam dana kasnije derbi na Poljudu.