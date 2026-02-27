Obavijesti

NISU ZADOVOLJNI

Navijači Dinama: Letio bi Stojke iz kluba, koliko god dobar bio

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Johan Eyckens/Belga

Osim Stojkovića koji je isključen u produžetcima, navijači su bijes iskalili na jednom od najmlađih - Vareli ,kojemu spočitavaju grešku za drugi primljeni gol

Dinamo nije uspio izboriti osminu finala Europske lige. Nakon što je kod kuće izgubio od Genka 3-1, u Belgiji nije uspio nadoknaditi zaostatak iako je bio jako blizu. Golovima Bakrara i s dva pogotka Luke Stojkovića izborio je produžetke, no tada je dotad najbolji igrač "modrih" ostavio momčad s igračem manje.

Stojković je zbog udarca protivnika u lice dobio crveni karton. Sudac Felix Zwayer prvo mu je pokazao žuti karton, no potom je intervenirala VAR soba i pozvala ga na provjeru. Nakon pregleda snimke promijenio je odluku i pokazao mu crveni karton. Stojkoviću je to treći crveni karton ove sezone. U konačnici, nakon 120 minuta nogometa, utakmica je završila 3-3, čime su Belgijci prošli dalje.

"Modri" su bili vrlo blizu novog prolaska u nokaut-fazu Europske lige, a pad u produžecima teško je pao navijačima. Najviše komentara odnosilo se na Stojkovića, ali i na Varelu, kojega su označili kao krivca za gol za 3-2.

"Hvala na muškoj utakmici, uvijek može bolje, ali viđali smo i gore. Varela opet razočaranje, a Stojke opet prolio mlijeko. Sve u svemu, hvala na borbenosti i sad sve snage u HNL."

"Stojkoviću, po koji put?????"

"Stojković sve kaj je danas dobro napravio na kraju je us*o!!!! A za Varelu neću trošiti slova. Ako je još sporazum s Lokomotivom, poklonite ga njima.”

"Zašto, Stojke, zašto? Najbolji si bio i takvu glupost napraviš... Varela, nije ovaj sport za tebe. Idemo po tu ligu i kup te napokon, golmane, bravo Livi!"

"Varela nek ide u Kustošiju tamo protivnicima dodavati loptu... koja napuhana priča... Stojkovića bih izbacio u drugu momčad do kraja sezone."

"Između borbenosti i nepromišljenosti linija je tanka… Dinamo treba angažirati ozbiljnog psihologa da malo proanalizira Stojkovića, nije prvi put ove sezone da tako nešto napravi i nepromišljeno ostavi momčad na cjedilu u najbitnijoj utakmici sezone. Letio bi mi iz kluba, koliko god dobar bio."

"Šteta, mali Varela nije ni za juniore, nema pojma. Stojković dobra tekma, ali na kraju je sj**ao momčad već treći put ove sezone."

"Što kaže Bara za Varelu, najmanje 40 mil. eura?! Haha."

Ipak, bilo je i onih koji su stali u zaštitu veznjaka Dinama.

"Sad Stojković ne valja? Da nema Stojkovića, u prvih 90 bi bilo gotovo."

"Šteta. Koja dobra igra. Šteta bespotrebnog kartona. Stojke."

"Poginuli časno. Luka Stojković ima apsolutno sve da postane veliki igrač, sve osim ponašanja i odgoja."

