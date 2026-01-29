Navijači Dinama: 'Može vas biti sram'. 'Da Sigurdsson proba s Dinamom?'. 'Nećemo daleko'

Dinamo se porazom od Midtjyllanda oprostio od ligaške faze Europske lige te prošao dalje kao 23. momčad natjecanja. Navijači "modrih" zadovoljni su prolaskom, ali i razočarani igrom u Danskoj. Evo reakcija.

Midtjylland - Dinamo 2-0: Poraz i prolaz. Europsko proljeće je tu

"Idemo dalje, ali s ovakvom igrom nećete daleko. Zašto ste kalkulantski i neodgovorno ušli u utakmicu o kojoj vam ovisi prolazak u play off? Jer ste računali da će vam se svi rezultati poklopiti? E umalo ste se preračunali. Sramotna i razočaravajuća predstava za sve nas navijače Dinama koji ovakav užas trpimo već dulje vrijeme"

"Midtjylland je stvarno dobar i nije ni čudo da su treći na ljestvici, ali volio bi cut našeg trenerskog velemajstora koja mu je ideja bila da igra utakmicu odluke u europskoj ligi i da on promijeni pola momčadi"

"Prolaz nije bio osiguran, a ti krećeš sa Soldom, Vidovićem, malim Varelom i Kulenovićem"

"Nije mi jasno zašto je promijenio pet igrača u odnosu na zadnje dvije utakmice koje je Dinamo dobro odigrao i pobijedio"

Herning: Susret Midtjyllanda i Dinama u 8. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"S ovakvom igrom nećete daleko"

"A gdje ćemo dalje?! Kriminal od igre, samo se sramotimo. Palac dolje za ovaj jad večeras"

"Sram vas može biti"

"Da Sigursson proba s Dinamom?"

"Jedina dobra stvar bi bila da se ispalo, ne znam kome je u interesu dalje gledati ovaj amaterizam i sramoćenje..."

"Danci očitali lekciju manekenima", neki su od komentara na društvenim mrežama.

Dinamo će u playoffu igrati protiv Genka ili Bologne, a ako prođe, čekaju ga Roma ili Freiburg. Prva utakmica playoffa igra se 19. veljače i Dinamo će biti domaćin, a uzvrat je tjedan dana kasnije.