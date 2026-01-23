Navijači Dinama oduševljeni poslije pobjede nad FCSB-om: 'Za ovo se isplatilo i smrzavati!

Dinamo je razbio FCSB 4-1 na Maksimiru u sedmom kolu Europske lige i tako došao na koračić do prolaska u play-off. Od toga ga dijeli samo jedan ludi scenarij koji će se teško ostvariti. Ipak, poučeni prošlom sezonom, kada su iz nokaut-faze Lige prvaka ispali zbog lošije gol-razlike, navijači "modrih" pušu i na hladno.

Nakon nekoliko neuvjerljivih rezultata u Europi sada su pokazali zavidnu igru, što je izazvalo oduševljenje navijača, koji slavlje nisu skrivali na društvenim mrežama. Dinamo je na službenim stranicama objavio grafiku s pobjedom, a u samo nekoliko desetaka minuta navijači su objavu zasuli komentarima pohvala. Objava je također u vrlo kratkom vremenu premašila tri tisuće lajkova.

Ovo su samo neki od komentara navijača:

"Kritiziram često, ali danas sve pohvale! Bravo, plavi"

"Sve pohvale"

"Moj Dinamooooo, ja volim tebe jakoooo!!"

"Čestitke na pobjedi, pouka za trenera, zamjene trebaju biti starteri"

"Odlična večer. Samo da Dominguez ne griješi često u obrani. Bad Blue Boysi i Sjever na nivou. Svaka čast svima koji su bili na tekmi po ovoj zimi. Dinamo Svetinja"

"Mišiću mogu oprostiti nekoliko pogrešnih dodavanja jer je odigrao fantastičnu utakmicu. U obrani, u vezi, svugdje ga je bilo. I onda sve okruni onakvim dodavanjem. Bravo, Mišiću"

"Navijač sam NK Osijeka, ovakav se Dinamo traži u Europi. Odlična igra i prezentacija igre. Puna podrška Dinamu na europskom putu"

"Igramo potpuno drukčiji nogomet kad je mali Stojke u igri"

"Isplatilo se smrzavati večeras na tribini. Bravo, dečki. Nema predaje"