Obavijesti

Sport

Komentari 0
NIJE BIRAO RIJEČI

Trener FCSB-a poludio na svoje igrače: 'Katastrofa! Moji igrači kao da su ovdje došli na piknik'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Trener FCSB-a poludio na svoje igrače: 'Katastrofa! Moji igrači kao da su ovdje došli na piknik'
Konferencija za medije nakon susreta Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ako niste fokusirani i koncentrirani, takve su pogreške očekivane. Uvijek sebe stavljam na prvo mjesto kao najvećeg krivca, ali sada moram prozvati igrače, kazao je revoltirani Charalambous

Admiral

Dinamo je na Maksimiru pobijedio FCSB (4-1), doveo se nadomak plasmana u eliminacijsku fazu Europske lige te rumunjskoj momčadi zapečatio europske snove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku 00:42
Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku | Video: 24sata/pixsell

Poraz na Maksimiru izazvao je poprilično bijesnu reakciju ciparskog trenera Eliasa Charalambousa, koji je na konferenciji za medije osuo drvlje i kamenje po svojim igračima. Moramo priznati da treneri takve burne reakcije obično ostavljaju za svlačionicu, no ovaj je put Cipranin odlučio reći sve što mu je na duši.

- Ne mogu puno toga dobrog reći o svojim igračima. Odigrali su katastrofalno. Ako želite igrati profesionalni nogomet, morate biti gladni, morate se ujutro buditi sa željom za pobjedom. Kada igrate kao što smo mi igrali, kao da smo na pikniku, ne morate puno učiniti da biste pobijedili. Morat ću razgovarati s čelnicima kluba kako bismo vidjeli kako dalje i ima li smisla nastaviti ovako - govorio je u dahu bijesni Charalambous.

Konferencija za medije nakon susreta Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige
Konferencija za medije nakon susreta Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Rumunjski novinari dodatno su ga zapalili podsjećanjem na činjenicu da su njegovi igrači radili previše pogrešaka.

- Ako niste fokusirani i koncentrirani, takve su pogreške očekivane. Uvijek sebe stavljam na prvo mjesto kao najvećeg krivca, ali sada moram prozvati igrače jer smo danas hodali, nismo igrali nogomet, nismo se borili, nismo ništa radili… Tri sam godine ovdje i nikada nisam ovako prozivao igrače, ali došao je trenutak da kažem što mislim. Ne možemo više ovako, moram razgovarati s upravom - poručio je za kraj trener FCSB-a.

BLAGAJNA SE PUNI Evo koliko je Dinamo zaradio pobjedom nad Rumunjima
Evo koliko je Dinamo zaradio pobjedom nad Rumunjima

No ni on u ovoj priči nevinašce. Činjenica je da rumunjski klub već dulje vrijeme ne izgleda dobro, a dio krivnje snosi i trener. U prvenstvu se nalaze tek na devetom mjestu, a sada su se oprostili i od Europe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Džomba: Namjerno su nam to radili, to je bilo pripremljeno! Vori: I ja bih učinio što je Dagur
REAKCIJE STRUČNJAKA

Džomba: Namjerno su nam to radili, to je bilo pripremljeno! Vori: I ja bih učinio što je Dagur

Hrvatska doživjela težak poraz od Švedske 33-25! Greške i spora igra koštale nas pobjede. Vori i Džomba zabrinuti, ali vjeruju u oporavak protiv Islanda i drugih protivnika
VIDEO Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku
SLAVI MAKSIMIR

VIDEO Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku

Dinamo je ostvario jako važna tri boda u Europskoj ligi. Bakrar je načeo goste, dva je zabio Beljo i Kulenović stavio točku na i. Jako dobra predstava Kovačevićeve momčadi
Oženio se 'vatreni' Petar Sučić! Pogledajte bajkovite prizore
FOTO: ROMANTIKA NA JEZERU

Oženio se 'vatreni' Petar Sučić! Pogledajte bajkovite prizore

Dan nakon gola Arsenalu u Ligi prvaka veznjak Intera i hrvatske nogometne reprezentacije Petar Sučić oženio je Šibenčanku Mateu Rak uz obalu jezera Como u privatnoj ceremoniji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026