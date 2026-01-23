Trener FCSB-a poludio na svoje igrače: 'Katastrofa! Moji igrači kao da su ovdje došli na piknik'

Dinamo je na Maksimiru pobijedio FCSB (4-1), doveo se nadomak plasmana u eliminacijsku fazu Europske lige te rumunjskoj momčadi zapečatio europske snove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku | Video: 24sata/pixsell

Poraz na Maksimiru izazvao je poprilično bijesnu reakciju ciparskog trenera Eliasa Charalambousa, koji je na konferenciji za medije osuo drvlje i kamenje po svojim igračima. Moramo priznati da treneri takve burne reakcije obično ostavljaju za svlačionicu, no ovaj je put Cipranin odlučio reći sve što mu je na duši.

- Ne mogu puno toga dobrog reći o svojim igračima. Odigrali su katastrofalno. Ako želite igrati profesionalni nogomet, morate biti gladni, morate se ujutro buditi sa željom za pobjedom. Kada igrate kao što smo mi igrali, kao da smo na pikniku, ne morate puno učiniti da biste pobijedili. Morat ću razgovarati s čelnicima kluba kako bismo vidjeli kako dalje i ima li smisla nastaviti ovako - govorio je u dahu bijesni Charalambous.

Konferencija za medije nakon susreta Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Rumunjski novinari dodatno su ga zapalili podsjećanjem na činjenicu da su njegovi igrači radili previše pogrešaka.

- Ako niste fokusirani i koncentrirani, takve su pogreške očekivane. Uvijek sebe stavljam na prvo mjesto kao najvećeg krivca, ali sada moram prozvati igrače jer smo danas hodali, nismo igrali nogomet, nismo se borili, nismo ništa radili… Tri sam godine ovdje i nikada nisam ovako prozivao igrače, ali došao je trenutak da kažem što mislim. Ne možemo više ovako, moram razgovarati s upravom - poručio je za kraj trener FCSB-a.

No ni on u ovoj priči nevinašce. Činjenica je da rumunjski klub već dulje vrijeme ne izgleda dobro, a dio krivnje snosi i trener. U prvenstvu se nalaze tek na devetom mjestu, a sada su se oprostili i od Europe.