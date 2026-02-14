DINAMO - ISTRA 1961 4-0 Dinamo je vodeća momčad hrvatskog prvenstva, a idući dvoboj je domaći protiv Genka u četvrtak u sklopu prve nokaut faze Europske lige
REAKCIJE NAKON POBJEDE
Navijači Dinama: 'U četvrtak repriza'. 'Ovo je šampionski'
Dinamo je razbio Istru 4-0 u 22. kolu HNL-a i povećao prednost na vrhu prvenstva na osam bodova. Bila je to dominantna izvedba "plavih", a zadovoljni su i navijači. Evo reakcija s društvenih mreža.
"Rutinski"
"Bravo treneru, bravo igrači"
"Ne vidim tko u HNL-u može pobijediti Dinamo"
"Samo gazi dalje, nema opuštanja!"
"Opet se pokazuje da je najveće pojačanje prodaja Ljubičića…"
"U četvrtak repriza"
"Dugo nismo odigrali bolju tekmu, potpuna kontrola utakmice svih 90 minuta. Pohvale svima"
"Šampionski", neki su od komentara na mrežama.
Dinamo je vodeća momčad hrvatskog prvenstva, a idući dvoboj je domaći protiv Genka u četvrtak u sklopu prve nokaut faze Europske lige.
