REAKCIJE NAKON POBJEDE

Navijači Dinama: 'U četvrtak repriza'. 'Ovo je šampionski'

Piše Petar Božičević,
Navijači Dinama: 'U četvrtak repriza'. 'Ovo je šampionski'
SuperSport HNL, 22. kolo, GNK Dinamo - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

DINAMO - ISTRA 1961 4-0 Dinamo je vodeća momčad hrvatskog prvenstva, a idući dvoboj je domaći protiv Genka u četvrtak u sklopu prve nokaut faze Europske lige

Dinamo je razbio Istru 4-0 u 22. kolu HNL-a i povećao prednost na vrhu prvenstva na osam bodova. Bila je to dominantna izvedba "plavih", a zadovoljni su i navijači. Evo reakcija s društvenih mreža. 

Foto: SportNews.hr

"Rutinski"

"Bravo treneru, bravo igrači"

"Ne vidim tko u HNL-u može pobijediti Dinamo"

"Samo gazi dalje, nema opuštanja!"

SLAVLJE NA MAKSIMIRU Dinamo - Istra 4-0: Dominantni 'modri' deklasirali Puljane na Valentinovo. Beljo opet zabio
Dinamo - Istra 4-0: Dominantni 'modri' deklasirali Puljane na Valentinovo. Beljo opet zabio


"Opet se pokazuje da je najveće pojačanje prodaja Ljubičića…"

"U četvrtak repriza"

"Dugo nismo odigrali bolju tekmu, potpuna kontrola utakmice svih 90 minuta. Pohvale svima"

"Šampionski", neki su od komentara na mrežama. 

SuperSport HNL, 22. kolo, GNK Dinamo - NK Istra 1961
SuperSport HNL, 22. kolo, GNK Dinamo - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo je vodeća momčad hrvatskog prvenstva, a idući dvoboj je domaći protiv Genka u četvrtak u sklopu prve nokaut faze Europske lige. 

Dinamo - Istra 4-0: Dominantni 'modri' deklasirali Puljane na Valentinovo. Beljo opet zabio
SLAVLJE NA MAKSIMIRU

Dinamo - Istra 4-0: Dominantni 'modri' deklasirali Puljane na Valentinovo. Beljo opet zabio

DINAMO - ISTRA 4-0: Pred 5600 gledatelja na Maksimiru, Dinamo je s lakoćom osvojio tri boda. McKenna je zabio prvi gol u 25. minuti, a Beljo je dao drugi gol (60'). Pobjedu su potvrdili Zajc (73') i Vidović (87')

