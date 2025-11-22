"Perez Vinlof, Miha Zajc, Noa Mikić moraju biti u prvih jedanaest! Ali važnije od toga, Ivan Nevistić ne smije biti!", jedan je od komentara na mrežama
ZADOVOLJNI POBJEDOM
Navijači Dinama: 'Zajc je motor ove momčadi!'. 'Na zimu kupiti desetku'. 'Imamo bekove!'
Dinamo se protiv Varaždina (3-1) vratio pobjedama u HNL-u. Modri navijački puk razveselila je predstava Dinama, donosimo reakcije s društvenih mreža.
- "Ipak smo mi amateri koji pratimo nogomet s pravom sugerirali na Vinlofa, Mikića, golmana pa i Bakrara da moraju igrati"
- "Konačno ubačeno svježe krvi u momčad i rezultat je tu. Još Ljubičića staviti na klupu i to je to"
- "Imamo bekove! Vinlof i Mikić odlično odigrali danas i treba ih trpjeti i kad odigraju malo slabije. Mladi su, a iz aviona se vidi da mogu i znaju"
- "Perez Vinlof, Miha Zajc, Noa Mikić moraju biti u prvih jedanaest! Ali važnije od toga, Ivan Nevistić ne smije biti!!!"
- "Zajc je motor ove momčadi! Bekovi odlični, mladi momci željni dokazivanja, samo tako dalje!"
- "Novi četvrti dres izgleda kaj puta bolje od našeg domaćeg. Tako je prvi trebao izgledati! Četvrti dres bi trebao postati naš novi domaći dres!"
- "Na zimu dovesti pravu 'desetku' koja će donijeti kreativnost"
- "Ljubičiću i Benacceru se zahvaliti i neka pronađu novi klub"
- "Iskreno, mora to puno bolje...", neki su od komentara Dinamovih navijača.
Dinamo u četvrtak gostuje kod Lillea, a nakon toga ide u goste Gorici. Šestog prosinca na Maksimir stiže Hajduk.
