ZADOVOLJNI POBJEDOM

Navijači Dinama: 'Zajc je motor ove momčadi!'. 'Na zimu kupiti desetku'. 'Imamo bekove!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
2
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

"Perez Vinlof, Miha Zajc, Noa Mikić moraju biti u prvih jedanaest! Ali važnije od toga, Ivan Nevistić ne smije biti!", jedan je od komentara na mrežama

Dinamo se protiv Varaždina (3-1) vratio pobjedama u HNL-u. Modri navijački puk razveselila je predstava Dinama, donosimo reakcije s društvenih mreža. 



Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen 01:22
Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen | Video: 24sata/pixsell
  • "Ipak smo mi amateri koji pratimo nogomet s pravom sugerirali na Vinlofa, Mikića, golmana pa i Bakrara da moraju igrati"
  • "Konačno ubačeno svježe krvi u momčad i rezultat je tu. Još Ljubičića staviti na klupu i to je to"
  • "Imamo bekove! Vinlof i Mikić odlično odigrali danas i treba ih trpjeti i kad odigraju malo slabije. Mladi su, a iz aviona se vidi da mogu i znaju"
  • "Perez Vinlof, Miha Zajc, Noa Mikić moraju biti u prvih jedanaest! Ali važnije od toga, Ivan Nevistić ne smije biti!!!"
  • "Zajc je motor ove momčadi! Bekovi odlični, mladi momci željni dokazivanja, samo tako dalje!"
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
  • "Novi četvrti dres izgleda kaj puta bolje od našeg domaćeg. Tako je prvi trebao izgledati! Četvrti dres bi trebao postati naš novi domaći dres!"
  • "Na zimu dovesti pravu 'desetku' koja će donijeti kreativnost"
  • "Ljubičiću i Benacceru se zahvaliti i neka pronađu novi klub"
  • "Iskreno, mora to puno bolje...", neki su od komentara Dinamovih navijača. 
NA SNJEŽNOM MAKSIMIRU VIDEO Dinamo - Varaždin 3-1: 'Modri' opet raspucani! Hoxha i Zajc briljirali, na bod od vrha
VIDEO Dinamo - Varaždin 3-1: 'Modri' opet raspucani! Hoxha i Zajc briljirali, na bod od vrha

Dinamo u četvrtak gostuje kod Lillea, a nakon toga ide u goste Gorici. Šestog prosinca na Maksimir stiže Hajduk. 

