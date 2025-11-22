RIJEKA - HAJDUK 5-0 "Nego, zbog čega Livaja nije igrao?? Je li Ivušić nakon 5 udaraca u gol i 5 primljenih golova stvarno zdrav?", jedan je od komentara navijača Hajduka na društvenim mrežama
REAKCIJE NA DEBAKL
Navijači Hajduka: 'Bolje da su odgodili utakmicu'. 'Bolje 5-0 jednom nego pet puta po 1-0'
Rijeka je deklasirala Hajduk 5-0 i nanijela mu najteži poraz u povijesti HNL-a. Navijači splitskog kluba ljuti su nakon teškog poraza, donosimo reakcije s društvenih mreža.
- "Filip mahač Krovinović"
- "Odlični ste, izgleda da ste u reprezentativnoj pauzi trenirali poklon bonove i popravljali frizurice zadovoljni trenutnim poretkom na tablici. Kući bi mi išli pješke i to korak nazad, naprijed dva da što duže traje. Dao Bog da vas vozač vozi kući onako kako ste vi igrali"
- "Porazi su sastavni dio sporta, ali ovo je nedopustivo"
- "Nema se sta prigovoriti treneru. Momci su danas lose odigrali , svaki pas, svaki duel je bio očajan. Jednostavno nije išlo. Okej, izgubili smo, ali i dalje smo na prvom mjestu , vratit se još jaci i to je to"
- "Bolje jednom izgubiti 5:0 nego pet puta po 1:0"
- "Bolje da su odgodili utakmicu"
- "Citirat ću jednu pametnu danas: 'Bolje 1 put 5, nego 5 puta po 1'. Danas nije bila samo bura, nego i promaja…"
- "Dobro došlo prizemljenje"
- "Nego, zbog čega Livaja nije igrao?? Je li Ivušić nakon 5 udaraca u gol i 5 primljenih golova stvarno zdrav?"
- "Ovo nije poraz, ovo je sramota", neki su od komentara Hajdukovih navijača na mrežama.
Splićani su i dalje vodeća momčad lige s 29 bodova, jednim više od Dinama.
