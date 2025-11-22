Navijači Hajduka: 'Bolje da su odgodili utakmicu'. 'Bolje 5-0 jednom nego pet puta po 1-0'

Rijeka je deklasirala Hajduk 5-0 i nanijela mu najteži poraz u povijesti HNL-a. Navijači splitskog kluba ljuti su nakon teškog poraza, donosimo reakcije s društvenih mreža.

"Filip mahač Krovinović"

"Odlični ste, izgleda da ste u reprezentativnoj pauzi trenirali poklon bonove i popravljali frizurice zadovoljni trenutnim poretkom na tablici. Kući bi mi išli pješke i to korak nazad, naprijed dva da što duže traje. Dao Bog da vas vozač vozi kući onako kako ste vi igrali"

"Porazi su sastavni dio sporta, ali ovo je nedopustivo"

"Nema se sta prigovoriti treneru. Momci su danas lose odigrali , svaki pas, svaki duel je bio očajan. Jednostavno nije išlo. Okej, izgubili smo, ali i dalje smo na prvom mjestu , vratit se još jaci i to je to"

"Bolje jednom izgubiti 5:0 nego pet puta po 1:0"

"Bolje da su odgodili utakmicu"

"Citirat ću jednu pametnu danas: 'Bolje 1 put 5, nego 5 puta po 1'. Danas nije bila samo bura, nego i promaja…"

"Dobro došlo prizemljenje"

"Nego, zbog čega Livaja nije igrao?? Je li Ivušić nakon 5 udaraca u gol i 5 primljenih golova stvarno zdrav?"

"Ovo nije poraz, ovo je sramota", neki su od komentara Hajdukovih navijača na mrežama.

Splićani su i dalje vodeća momčad lige s 29 bodova, jednim više od Dinama.