REAKCIJE NA DEBAKL

Navijači Hajduka: 'Bolje da su odgodili utakmicu'. 'Bolje 5-0 jednom nego pet puta po 1-0'

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

RIJEKA - HAJDUK 5-0 "Nego, zbog čega Livaja nije igrao?? Je li Ivušić nakon 5 udaraca u gol i 5 primljenih golova stvarno zdrav?", jedan je od komentara navijača Hajduka na društvenim mrežama

Rijeka je deklasirala Hajduk 5-0 i nanijela mu najteži poraz u povijesti HNL-a. Navijači splitskog kluba ljuti su nakon teškog poraza, donosimo reakcije s društvenih mreža. 

  • "Filip mahač Krovinović"
  • "Odlični ste, izgleda da ste u reprezentativnoj pauzi trenirali poklon bonove i popravljali frizurice zadovoljni trenutnim poretkom na tablici. Kući bi mi išli pješke i to korak nazad, naprijed dva da što duže traje. Dao Bog da vas vozač vozi kući onako kako ste vi igrali"
  • "Porazi su sastavni dio sporta, ali ovo je nedopustivo"
  • "Nema se sta prigovoriti treneru. Momci su danas lose odigrali , svaki pas, svaki duel je bio očajan. Jednostavno nije išlo. Okej, izgubili smo, ali i dalje smo na prvom mjestu , vratit se još jaci i to je to"
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
  • "Bolje jednom izgubiti 5:0 nego pet puta po 1:0"
  • "Bolje da su odgodili utakmicu"
  • "Citirat ću jednu pametnu danas: 'Bolje 1 put 5, nego 5 puta po 1'. Danas nije bila samo bura, nego i promaja…"
  • "Dobro došlo prizemljenje"
  • "Nego, zbog čega Livaja nije igrao?? Je li Ivušić nakon 5 udaraca u gol i 5 primljenih golova stvarno zdrav?"
  • "Ovo nije poraz, ovo je sramota", neki su od komentara Hajdukovih navijača na mrežama. 
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Splićani su i dalje vodeća momčad lige s 29 bodova, jednim više od Dinama. 

