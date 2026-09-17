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Navijači Hajduka čekali su ovu vijest! Evo kako do prvih karata za utakmice Konferencijske lige

Piše Luka Tunjić,
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Navijači Hajduka čekali su ovu vijest! Evo kako do prvih karata za utakmice Konferencijske lige
Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Kreće prodaja paketa za Ajax, Sint-Truidense i Nordsjaelland na Poljudu, a ulaznice su zasad rezervirane samo za aktivne članove splitskog kluba

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Hajduk je u četvrtak objavio važnu vijest za svoje navijače, posebno za one koji se nadaju prvom prilikom zgrabiti ulaznice za tri europske utakmice na Poljudu ove jeseni. Sad im se ukazala prva šansa jer je, naime, splitski klub u prodaju pustio paket ulaznica za tri domaće utakmice u Konferencijskoj ligi.

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Hajduk - Slaven Belupo VIDEO
Hajduk - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Podsjetimo, Hajduk će europsko putovanje, nakon dugih kvalifikacija u srpnju i kolovozu, nastaviti 15. listopada, kada u goste na Poljud stiže nizozemski velikan Ajax. Pet tjedana kasnije, točnije 26. studenog, Hajduk će odmjeriti snage protiv Sint-Truidensea, a 10. prosinca protiv Nordsjaellandom. 

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"Bijeli" su najavili kako u utorak, 22. rujna od 10 sati, kreće prodaja ulaznica. Ukupno će u prodaju biti pušteno 4000 paketa, odnosno 2500 paketa za tribinu Istok te 1500 paketa za tribinu Zapad. 

Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Istaknimo kako je opcija kupnje paketa ulaznica rezervirana isključivo za aktivne članove Hajduka. Cijena paketa iznosi 165 eura za zapadnu tribinu i 120 eura za istočnu tribinu.

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