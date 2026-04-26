NEZADOVOLJNI IGROM SPLIĆANA

Navijači Hajduka: 'Druga liga Poljske je ipak razina više'. 'Garcia je očito već na odmoru'

Navijači Hajduka: 'Druga liga Poljske je ipak razina više'. 'Garcia je očito već na odmoru'
Rijeka: Utakmica HNK Rijeka - HNK Hajduk u 32. kolu Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

"Igra je bila slaba, ali barem smo bod izvukli. Teško je gledat Hajduk s ovakvom igrom. Osim Almene i Livaje nitko nije tehnički dobar igrač", jedan je od komentara Hajdukovih navijača

Admiral

Rijeka i Hajduk odigrali su 0-0 u Jadranskom derbiju, s čime je Dinamo osigurao novi naslov prvaka Hrvatske. Navijači splitskog kluba nisu zadovoljni izvedbom "bilih" na Rujevici, donosimo komentare s društvenih mreža. 

"Kako vas nije sramota?"

"Više sreće nego pameti, a znanja da i ne govorim"

"Igra je bila slaba, ali barem smo bod izvukli. Teško je gledat Hajduk s ovakvom igrom. Osim Almene i Livaje nitko nije tehnički dobar igrač"

"S obzirom na to kako smo odigrali protiv Osijeka nisam se ni nadao nečemu... Livaja, Silić i Melnjak jako dobri, a ostali ajme"

"Garcia ima sreću da radi kod najboljeg poslodavca na svijetu, gdje odgovornost apsolutno ne postoji"

"Druga poljska liga je razina više"

"Garcia je očito na odmoru u Splitu. Koja očajna igra..."

"Otkaz treneru i potjerati sektu"

"Kako djeci objasniti da je Rijeka ovu utakmicu završila sa samo jednim žutim kartonom?? Hrvatski suci su najveći šljam na svijetu", neki su od komentara Hajdukovih navijača.

Splićani su drugi u HNL-u sa 61 bodom, a u idućem kolu igraju doma protiv Varaždina. 

