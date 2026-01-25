Navijači Hajduka: 'Krovinović i Bamba, ajme majko'. 'Tko sa djecom liježe, pos... se budi...'

Hajduk je imao priliku eventualnom pobjedom protiv Istre 1961 skočiti na vrh prvenstvene ljestvice, ali gosti iz Pule odnijeli su puni plijen s Poljuda i pobijedili 2-1. Navijači splitskog kluba nisu zadovoljni, evo reakcija.

"Pa kada se malo bolje pogleda, nije loše Hajduk igrao. Imali su prilike, ali jeb***, nije ulazilo. Ali su se stvarale prilike. Pod hitno dovest obrambenog igrača. Što se tiče Garcie, dajte ljudi! Imali smo 22 udarca na gol, 8 u okvir, postotak lopte

63%. Imali su šest zicera i nisu zabili..."

"Tko sa djecom liježe, pos*** ustaje"

"Podrška našim mladićima. Solidna utakmica, da je bilo malo više preciznosti rezultat bi bio drugačiji"

"Dosta se ispromašivali. Vratit će nam se kad tad"

"Krovinović i Bamba, ajme majko"

"Prvaci pripremnih utakmica, gdje je nestao onaj Lampard sa priprema Krovinović"

"Ispromašivali se, obrana premlada, a Mlačić mislima u transferu...VAR provjera trajala šest minuta, a nadoknada sedam??"

"Krovinoviću kapetane, trči koliko mašeš rukama!"

"Iskreno, meni je toga Garcije dosta. Fale mu četiri glavna igrača, i on da ih nadomjesti ne stavi trojicu iskusnijih koji bi morali bit u prvom sastavu nego još više klinaca. E pa s dječjim vrtićem se ne može dobiti ni jedna hrvatska prvoligaška ekipa, po stoti put"

"Bilo bi čudo da je drugačije počelo...", neki su od komentara na društvenim mrežama.

Hajduk je ostao druga momčad prvenstva sa 37 bodova, a u idućem kolu igra protiv Gorice u gostima.