Navijači Hajduka nakon slavlja protiv Pafosa: Ovako se igra srcem, konačno uživam gledati

Hajduk je na Poljudu pobijedio Pafos 2-0 u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige i stekao lijepu prednost uoči uzvrata na Cipru. Pogotke za splitsku momčad postigli su Michele Šego u 56. i Dario Melnjak u 65. minuti.

Hajduk je u utakmicu ušao u nešto podređenijoj poziciji s obzirom na to da je Pafos prošle sezone prvi put u klupskoj povijesti izborio Ligu prvaka nakon povijesnog dvoboja doigravanja protiv Crvene zvezde. U najelitnijem klupskom natjecanju nije se nimalo osramotio. Naprotiv, pružio je odličan otpor i ligašku fazu završio s devet bodova.

Dobro je namučio velikane poput Juventusa, Monaca i Chelseaja, dok je kod kuće čak pobijedio Villarreal. Sve to dovoljno govori koliko je vrijedna pobjeda koju su Hajdukovi igrači ostvarili u četvrtak na Poljudu. Nakon dugo vremena puni pozitive bili su i navijači, koji su službenu objavu kluba nakon završetka utakmice zasuli komentarima.

"Konačno da uživam gledati Hajduka."

"Tako se igra, 21 prekršaj... Agresivno i brzo. Ovo je najbolja izvedba još od pamtivijeka. Naprid, bili!"

"Ajmo sada lagano prošetati Ciprom i ondje ih razbiti. Ne možeš ne komentirati kakve mi prilike promašujemo... Ali igrali ste odlično. Tako i dalje, samo jako..."

"Čestitam Hajduku, ovako se igra srcem. Brajković najbolji!"

"Nakon tri utakmice mogu reći da je Acapandie odlično pojačanje. Baš je dobar igrač."

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Dobar rezultat za uzvrat. Samo treba odigrati isto i imamo prolaz. Ne ponoviti Žilinu."

"Garcíjino remek-djelo, igrači odlični... Jedna od najboljih Hajdukovih izvedbi posljednjih godina. Dinamično, u visokom presingu i sve iz dva poteza. Bravo!"

Naravno, bilo je i onih koji nisu mogli ne spomenuti situaciju oko Marka Livaje. Ljubimac Hajdukovih navijača ponovno je utakmicu počeo na klupi, a u igru je ušao u 77. minuti.

"Sve je odlično, samo Marka treba uvesti ranije da poveže dodavanja i izbori se za loptu, posebno kada je rezultat povoljan kao danas."

"Svaka čast. Ali je li itko primijetio koliko se promijenila igra nakon što je Livaja ušao? Koliko smo ponovno bili opasniji?"

"Dobra i borbena utakmica, napokon i pogoci koji će mnogo značiti. Livaju treba stavljati barem cijelo poluvrijeme, ali samo tako idemo dalje."

Hajduk uzvrat igra za tjedan dana na Cipru, a pobjednik će u sljedećem pretkolu igrati protiv RB Salzburga. Poraženi će europski put nastaviti u kvalifikacijama Konferencijske lige protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi - Žalgiris.