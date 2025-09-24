Navijači Hajduka: Netko protiv Fenera, a netko s Koprivnicom. Vidjeli smo kojoj ligi pripadamo

Nakon tri kola bez pobjede u HNL-u, Hajduk je u Koprivnicu, protiv istoimenog četvrtoligaša, došao apsolvirati plasman u osminu finala Kupa i napuniti se samopouzdanjem za nastavak sezone. No, dogodilo se suprotno, Koprivnica je pošteno namučila Splićane koji su igrali u najjačem sastavu i donijela nove upitnike treneru Gonzalu Garciji.

Hajduk je slavio (4-1), no iako rezultat sugerira drugačije, bilo je to puno teže od očekivanog. Domaćini su od 18. minute igrali s igračem manje, no nisu se predavali, grizli su i borili se protiv Splićana, štoviše, u nekim dijelovima utakmice čak i izgledali puno bolje i pritiskali.

Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Livaja je zabio u 13. minuti, Almena je u 58. povisio na 2-0, ali Srbljinović je u 64. donio dašak neizvjesnosti. Ipak, Livaja je preuzeo sve u svoje noge i u 84. povisio na 3-1, a konačan rezultat postavio je Melnjak u 90. minuti. Bez obzira na pobjedu, gosti su sa zabrinutim izrazom lica otišli iz Koprivnice. Još jednom su razočarali navijače koji su na društvenim mrežama opleli po svojim ljubimcima.

U nastavku izdvajamo neke od komentara:

"Netko danas s Fenerbahčeom, a netko s Koprivnicom"

"Super, sad će imati opravdanje nakon što im Lokomotiva uzme mjeru, da su se skroz potrošili u Koprivnici, na jednom od daljih Hajdukovih putovanja tijekom sezone"

"S igračem manje tebi Koprivnica zabije, je li ih barem malo sramota primiti plaću, koju 90% igrača Hajduka ničim ne zaslužuje???"

"Garcia je prvi trener koji je uspio totalno ugasiti Livaju. Da nama moraju prvotimci igrati ovakve utakmice, sramota. Usput, Edgar totalni promašaj, Mlačić je za njega Ramos. Žali Bože njegovog dovođenja. Gdje su oni lijepi dani pod Dambrauskasom..."

"Dobro je. Nakon par mjeseci lutanja, napokon smo se našli i dobili potrebne odgovore. Odgovore koji su nam jasno pokazali kojoj ligi pripadamo."

"U istom rangu bismo se borili za naslov"

"Jos jedna utakmica i gase se komentari"