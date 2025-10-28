Navijači Juvea stali uz Hrvata: 'Riba uvijek smrdi od glave. Igor Tudor je jedan od nas...'

Hrvatski stručnjak Igor Tudor dobio je otkaz u Juventusu nakon poraza od Lazija u Rimu (1-0), kojim je nastavljen niz od osam utakmica bez pobjede (pet remija i tri poraza). Taj niz, najlošiji još od 2009., potvrdio je slab učinak torinske momčadi na početku sezone i uvjerio klupsku upravu da mora reagirati.

Tudor je preuzeo Juventus krajem ožujka, naslijedivši Thiaga Mottu, te je u kratkom roku ostvario glavni cilj povrataka u Ligu prvaka. Međutim, u novoj sezoni rezultati nisu pratili očekivanja. U 24 službene utakmice ostvario je deset pobjeda, osam remija i šest poraza, uz prosjek od 1,58 bodova po susretu, što je najslabiji učinak nekog trenera Juventusa od Luigija Delnerija 2011. godine.

Uprava je nakon poraza u Rimu odlučila raskinuti suradnju i privremeno povjeriti vođenje momčadi Massimilianu Brambilli. Tudor i njegov stručni stožer koji čine Ivan Javorčić, Tomislav Rogić i Riccardo Ragnacci, napustili su klub, dok će Juventus istodobno na platnoj listi imati čak tri trenera: novog koji tek treba doći, Tudora i Mottu. Talijanski mediji tvrde da je klupski direktor Damien Comolli već dogovorio sastanak s Lucianom Spallettijem te mu ponio ugovor do ljeta 2026. s opcijom produljenja ako klub izbori Ligu prvaka.

Foto: Alberto Lingria

Odlazak hrvatskog trenera izazvao je podijeljene reakcije. Legenda Juventusa Alessandro Del Piero stao je u njegovu obranu.

- Kažu da je Igor bio zbunjen? Poznajem ga od djetinjstva, to nije istina. Problemi Juventusa puno su dublji od trenerskih pitanja. Tudorova momčad igrala je živo i hrabro; jedino je ogled s Comom bio loš. Ne možete uvijek kriviti trenera.

Slično razmišlja i bivši predsjednik kluba Giovanni Cobolli Gigli.

- Tudor je ispao žrtveno janje. Prošle sezone je čudesno izborio Ligu prvaka i pokazao da je sposoban voditi velik klub. Prijelazni rok odrađen je nefunkcionalno, a odgovornost za rezultate leži u uredima, ne na klupi. Ja bih ga zadržao.

Podršku su mu pružili i njegovi igrači. Dušan Vlahović, Kenan Yildiz, Gleison Bremer i Mattia Perin, koji su se od njega oprostili dirljivim porukama zahvalnosti i zajedničkim fotografijama. Tudorov kolega Massimiliano Allegri nazvao ga je "dobrim trenerom i dobrim čovjekom", a Ivan Jurić kratko je zaključio: "Žao mi je Tudora, ali trenerski posao je takav."

Foto: MATTEO CIAMBELLI

Unatoč kratkom mandatu, Tudor je ostavio dobar dojam među navijačima. Ispred Allianz stadiona osvanula je poruka koja najbolje sažima njihovo stajalište i nezadovoljstvo klupskim vodstvom: "Riba uvijek smrdi od glave. Igor Tudor je jedan od nas."