Navijači o Dalićevoj ljutnji i Slavoncima: 'Zlatko, pa nije Osijek zviždao igračima...'

Hrvatska je na Poljudu odigrala 1-1 protiv Francuske u drugom kolu Lige nacija, nakon debakla protiv Austrije u Osijeku (0-3).

Zlatko Dalić je nakon boda protiv Francuza koji, kao ni Hrvatska, nisu bili u najjačem sastavu, hvalio splitsku publiku, ali vratio se izbornik na prošlu utakmicu. Nešto ga je mučilo.

Zvižduci iz Osijeka.

Bilo mu je, kaže, žao što su tribine Gradskog vrta tako reagirale nakon poraza od Austrije u prvom kolu.

- Hrvatska reprezentacija donijela je cijeloj domovini toliko sreće i ponosa i nije zaslužila zvižduke! Žao mi je što je to bilo u Osijeku i našoj Slavoniji. I da izgubimo deset zaredom, dečki to nisu zavrijedili. Oni čine zajedništvo i hrvatskom narodu donose veselje i jako mi je bilo žao. Zato me veseli ovakva atmosfera, sretan sam zbog podrške na Poljudu. Igrači nisu zaslužili zvižduke, kritizirajte mene - rekao je Dalić.

I stvarno, Gradski vrt je zviždao, ali navijači kažu:

Nema Slavonija problem s reprezentacijom

Nema Slavonija problem ni s podrškom reprezentaciji.

Nikad nije imala.

Pričamo o onoj Slavoniji koja je, sjećate se, 10 godina čekala službenu utakmicu 'vatrenih' pa im HNS uvali mrvice i Wales. Pa Slavonci opet napune stadion. I nose 'vatrene'.

Često zanemareni, odgovaraju podrškom i kad igra Hrvatska nema malih utakmica, nema biranja protivnika. Tamo će stadion uvijek biti pun. I kako su Daliću zasmetali zvižduci, navijačima je zasmetalo što uopće spominje Slavoniju.

Većina komentara ispod našeg teksta o Dalićevoj ljutnji zbog zvižduka u Osijeku bila je u tom tonu.

