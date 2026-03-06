Obavijesti

ZADOVOLJNI NAKON SLAVLJA

Navijači Osijeka: 'Kao da smo dobili Real Madrid'. 'Gledamo prema Europi'. 'Čestitke svima'

Piše Petar Božičević,
Navijači Osijeka: 'Kao da smo dobili Real Madrid'. 'Gledamo prema Europi'. 'Čestitke svima'
Foto: Sasa Miljevic

ISTRA - OSIJEK 0-1 "Hvalim te nebeski svode. Puno bolja igra u drugom dijelu. Red, rad i disciplina i puno nam je bolja perspektiva!", jedan je od komentara Osijekovih navijača na mrežama

Admiral

U Osijeku konačno osvanulo sunce. Tako se možemo izraziti nakon dvije uzastopne pobjede "bijelo-plavih" i bijega sa začelja ljestvice, a zadovoljni su i navijači. Donosimo reakcije s društvenih mreža nakon slavlja protiv Istre 1961 (0-1). 

"Odlična odluka Uprave NK Osijeka koja je dala povjerenje treneru Radotiću. Već na prvoj konferenciji za novinare primijetile su se njegove odlične komunikacijske vještine. Njegovi odgovori su jasni, promišljeni i profesionalni, bez uobičajenih nogometnih floskula, što pokazuje njegovu ozbiljnost i spremnost za rad s igračima i medijima. U prve dvije utakmice upisao je pobjede, što je u ovom trenutku važno za NK Osijek"

"Gledamo prema Europi"

"Čestitke svima. Od navijača, igrača i trenera"

Pula: Susret Osijeka i Istre u 25. koliu SuperSport HNL-a
Foto: Sasa Miljevic

"Hvalim te nebeski svode. Puno bolja igra u drugom dijelu. Red, rad i disciplina i puno nam je bolja perspektiva!"

"Napokon trener koji zna što radi. Bravo, ekipa!"

"Što je bolje od dvije pobjede zaredom? To što je Bubanja dobio četvrti žuti pa ga nećemo morat gledat sljedeću utakmicu"

"Kao da smo dobili Real Madrid. Bravo, dečki!", neki su od komentara Osijekovih navijača. 

Pula: Susret Osijeka i Istre u 25. koliu SuperSport HNL-a
Foto: Sasa Miljevic

Osječani su pretposljednji na ljestvici sa 23 boda, samo tri manje od osmoplasirane Gorice, a tri više od posljednjeg Vukovara. Dakako, uz utakmicu više od oba navedena sastava. 

