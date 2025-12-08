Navijači Osijeka: 'Tjerali smo Bjelicu. Sad ga radimo od blata'

Nogometaši Istre 1961 prvi su put u povijesti HNL-a zabili pet komada nekoj momčadi i dodali još malo soli na ranu Osijeku kojemu i dalje opasno prijeti ispadanje u drugu ligu. Završilo je 5-1, a što o svemu misli Kohorta najbolje je pokazala otišavši s Opus Arene već u 50. minuti, kad je Istar zabila četvrti gol.

I dok kuloarima "bijelo-plavih" u posljednje vrijeme šuška kako će doći do promjena u upravi koju žestoko kritiziraju na domaćim utakmicama posljednjih mjeseci, navijači pokušavaju naći neko opravdanje za katastrofalne igre i svega 12 bodova u 16 utakmica, koliko ima i Vukovar. A ne tako davno, u sezonama 2020/21. i 2021/22., borili su se za naslov. Tad ih je vodio bivši kapetan Nenad Bjelica.

Navijačka stranica "Bijelo-plava birtija" upravo je njega spomenula u objavi nakon utakmice, prisjetivši kako je otvoreno kritizirao rad uprave i direktora Vladimira Čohara nakon odlaska.

"Kada se retrospektivno pogleda zadnjih nekoliko godina i kada se pogleda u kojem smo trenu trebali još jače stati na jednu stranu i nagaziti drugu to je u periodu otvorenog rata Bjelice i ove kvazi Uprave. Čovjek je lijepo još u tom periodu govorio da su oni rak rana ovog kluba, da ih klub zanima kao vremenska prognoza u Džibutiju, da nikad nećemo moći biti prvaci dok oni vladaju kako vladaju..

Sve je to bilo rečeno nekoliko kola prije kraja prvenstva, u periodu kada smo još bili prvi na tablici.. Je li to bio ispravan tajming svađe? O tome možemo diskutirati.. Ali je li u svemu rečenom bio u pravu.. Potpuno je odgovor jasan svima, čak i onima koji ga u tom periodu nisu preferirali.. Je*iga, u prošlost se vratiti ne možemo ali možemo naučiti i iz nekih vlastitih grešaka..

Da je tada riječki stručnjak napustio kormilo a Nenad ostao nitko ne može znati kakav bi nam krajnji doseg bio i jel bi trofej sletio u grad na Dravi ali sigurno nebi bili ovdje gdje smo danas.. Sad smo svi u timu "anti Uprave" ali ovog puta nam fali predvodnik bunta koji je unutar samih struktura i koji je spreman ih pošto-poto srušiti.. Laku noć"

Navijači su u komentarima, između ostalog, napisali:

"A svi, baš svi ste tjerali Bjelka, proglasili ga lopovom, isudili bez suđenja... SVI. Pa čak i Bijelo-plava birtija. SVI. A bio je drugi. I vi ste ga osudili. Bez suđenja"

"Od*ebali ste Bjelicu kao najvećeg klošara, ispljuvali ga i stali na stranu Uprave i Predajednika. Život je prepun grešaka."

"Šutilo se i kad se Zekica otjeralo ko zadnjeg jadnika i dovelo Copitellija a zeka bio uz klub kad je bilo najteže...klub nam je možda ovo i zaslužio."

ma bjelica je bio dobar trener za osijek, tu nema dileme, i naravno da je bio u pravu sto se tice uprave, ali i bjelica nije bio tu zbog ljubavi prema klubu ili slicno, u njegovo vrijeme je godisnji budzet za igrace/trenere vjerojatno bio 3 puta veci, i europske skupine ili neki trofej ni s bjelicom nismo vidjeli. Poanta je da uprava mora otici, ali klub je privatan, madjari mogu sto god zele raditi s njim, to je cinjenica. Nadam se da bolji dani za Osijek dolaze, jer i kad nije bilo novaca za struju nismo ovako izgledali, ovo je sramota nevidjena."

"Prvi odlazak u prčiju sam jedva progutao, drugi nikako. Jednako tako sam rekao kad su ga otjerali da ćemo Bjelka od blata praviti"

"Realno ako se udruži sa još par legendi Osijeka ..koji su dobro zaradili , mogu kupiti klub i dovesti ga tamo gdje mu je mjesto"

"E je*iga sad snimao se film bas o toj sezoni sa navijacima...ne sjecam se da sam vidio Bjelicu u tom filmu, ali zato jednog gospodina jesam nekoliko puta....a sad su svi protiv istog tog gospodina"

"Klub je privatiziran. Mogu i ne moraju što ih je volja. Jedino što bi možda mogli postići je da im se uzme ime Nk Osijek al ni za to nisam siguran. Skupit ekipu sa srednjike i juga i nek igraju na Gradskom vrtu pod imenom Nk Osijek. Od ovih bi bili bolji."

"Meni se smijali kad sam govorio da će nam na opus areni trebat klinika za psihološku pomoć."

"Kad se Ivu Smoju otjeralo iz kluba,to je svima trebalo biti jasno kud ovaj brod plovi,pametnom dosta!"

"Pa mađari su vlasnici kluba. Ako su vlasnici zadovoljni upravom ne kuzim sta navijaci imaju po tom pitanju. Ocito je da su se tikve sa vragom sadile, malo prije tih vremena u kojima je bjelica stigao."

"Bjelica pa 10 mjesta prazno..može pričati tko što želi, borba do samog kraja za vrh, od njegovog odlaska propadanje lagano..ima tvrd karakter i to je smetalo Žoharu i smradovima u upravi, ali s njim na čelu je Osijek bio netko i nešto u ligi, sad je nažalost nitko.."

"Nista nije slučajno, sve nam se vraca kako smo zaslužili! Bjelici smo skandirali da ode (ne ja ) a Botu da i ne pričam sta se sve događalo od medijskoga linća pa do svega onoga što je bilo. Tako da nismo ni zaslužili bolje"

Momčadi Željka Sopića za kraj mučne kalendarske godine ostaju još dvije domaće utakmice protiv Gorice i Slaven Belupa. Baš su protiv Gorice i zadnji put pobijedili još 28. rujna.