Navijači prebili vozača taksija: Nisam htio, radio sam 20 sati

Nitko nije poginuo, sedmero ljudi je ozlijeđeno, jedna žena ima teške ozljede nakon što se taksi u blizini Crvenog trga u Moskvi zabio u ljude.

Stradali su navijači, meksički i argentinski koji su bili u obilasku grada, a čije reprezentacije u prvom kolu igraju na Svjetskom prvenstvu u Moskvi. Argentina je u subotu igrala protiv Islanda, a Meksiko danas (nedjelja) igra protiv Njemačke.

BREAKING: Taxi ploughs into several fans in central Moscow, then flees the scene. Eight people were injured. Police say it was an accident #WorldCup #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/gu9F4CdqK0