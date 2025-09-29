Navijači Real Madrida žale za Modrićem: Možemo ga vratiti? Luka bi nam bio najbolji veznjak

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić (40) odigrao je fantastičnu utakmicu u pobjedi "rossonera" protiv aktualnog prvaka Napolija (2-1) u petom kolu Serie A. Time je njegov Milan došao do četvrte uzastopne pobjede u talijanskom prvenstvu, a donijela mu je i prvo mjesto na tablici.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Još je jednom glavnu riječ na terenu vodio Modrić, koji je preporodio igru Milana. Iako je Milan igrao protiv aktualnog prvaka, koji je ljetos vezni red pojačao s Kevinom de Bruyneom, ali je i Belgijac mogao samo gledati kako Modrić održava sat nogometne lekcije.

Koliko Modrić znači jednom klubu i njegovim navijačima najbolje se vidi na primjeru Real Madrida. Podsjetimo, "vatreni" je ljetos rekao zbogom "kraljevskom klubu" u kojem je postao 13 godina tijekom kojih je postao najtrofejniji igrač u klupskoj povijesti i najbolji igrač svijeta.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Tako je popularna Instagram stranica The Madrid Views, koja je okupila više od 600.000 pratitelja, posvetila objavu Modriću nakon sjajne izvedbe protiv Napolija.

"Dragi Florentino Perez, postoji mladić od 40 godina imena Luka Modrić, koji sjajno igra za Milan. Izgleda tako kompletno u veznom redu, kreativan je i ima čaroban dodir vanjskom nogom. Drži budno oko na njemu, on je baš vrsta veznjaka koja je potrebna Realu, poseban talent," napisao je admin stranice, koji je bio pomalo i ciničan, vjerojatno zbog činjenice da je Real ljetos olako pustio Modrića iz kluba.

Mnogi navijači Reala zamjeraju predsjedniku Reala što je Modriću pokazao izlazna vrata. Dio navijača smatra kako je i dalje imao itekako što za pokazati u Realu, a to dokazuje u Milanu. Ovo je dio komentara sa stranica "The Madrid Views" i "Madrid Xtra" koja na X-u (bivšem Twitteru) ima 1,9 milijuna pratitelja.

"Još uvijek uništava Kevina de Bruynea."

"Gledao sam utakmicu Milana i moram priznati kako u Realu dugo nije bio potrebniji."

"Perez mu je trebao dati još jednu sezonu."

"Bio je posvuda, fališ nam, Luka."

"Nedostaje nam igrač koji će kontrolirati vezni red, zašto smo ga pustili?"

"Da je ostao, sada bi bio naš najbolji veznjak."

"Imamo li povratnu klauzulu?"

"Luku Modrića nikad nećemo zamijeniti."