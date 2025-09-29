Obavijesti

TUGA U ŠPANJOLSKOJ

Navijači Real Madrida žale za Modrićem: Možemo ga vratiti? Luka bi nam bio najbolji veznjak

Piše Luka Tunjić,
Navijači Real Madrida žale za Modrićem: Možemo ga vratiti? Luka bi nam bio najbolji veznjak
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Luka Modrić briljira u Milanu! Protiv Napolija pokazao zašto je legenda, a navijači Reala ne mogu vjerovati da su ga pustili jer Modrić je prava nogometna čarolija

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić (40) odigrao je fantastičnu utakmicu u pobjedi "rossonera" protiv aktualnog prvaka Napolija (2-1) u petom kolu Serie A. Time je njegov Milan došao do četvrte uzastopne pobjede u talijanskom prvenstvu, a donijela mu je i prvo mjesto na tablici.

Još je jednom glavnu riječ na terenu vodio Modrić, koji je preporodio igru Milana. Iako je Milan igrao protiv aktualnog prvaka, koji je ljetos vezni red pojačao s Kevinom de Bruyneom, ali je i Belgijac mogao samo gledati kako Modrić održava sat nogometne lekcije.

STIŽU REAKCIJE Modrić oduševio nogometnu javnost: 'Nema smisla, Luka je s 40 godina tako dobar, sve radi'
Modrić oduševio nogometnu javnost: 'Nema smisla, Luka je s 40 godina tako dobar, sve radi'

Koliko Modrić znači jednom klubu i njegovim navijačima najbolje se vidi na primjeru Real Madrida. Podsjetimo, "vatreni" je ljetos rekao zbogom "kraljevskom klubu" u kojem je postao 13 godina tijekom kojih je postao najtrofejniji igrač u klupskoj povijesti i najbolji igrač svijeta.

Serie A - AC Milan v Napoli
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Tako je popularna Instagram stranica The Madrid Views, koja je okupila više od 600.000 pratitelja, posvetila objavu Modriću nakon sjajne izvedbe protiv Napolija.

KLASA JE KLASA Trener Milana uzdigao Modrića u nebesa: 'Ta inteligencija...'
Trener Milana uzdigao Modrića u nebesa: 'Ta inteligencija...'

"Dragi Florentino Perez, postoji mladić od 40 godina imena Luka Modrić, koji sjajno igra za Milan. Izgleda tako kompletno u veznom redu, kreativan je i ima čaroban dodir vanjskom nogom. Drži budno oko na njemu, on je baš vrsta veznjaka koja je potrebna Realu, poseban talent," napisao je admin stranice, koji je bio pomalo i ciničan, vjerojatno zbog činjenice da je Real ljetos olako pustio Modrića iz kluba.

POPUT DJEČAKA VIDEO Modrić proslavio pobjedu kao da je osvojio Ligu prvaka! Pogledajte zašto ga toliko vole
VIDEO Modrić proslavio pobjedu kao da je osvojio Ligu prvaka! Pogledajte zašto ga toliko vole

Mnogi navijači Reala zamjeraju predsjedniku Reala što je Modriću pokazao izlazna vrata. Dio navijača smatra kako je i dalje imao itekako što za pokazati u Realu, a to dokazuje u Milanu. Ovo je dio komentara sa stranica "The Madrid Views" i "Madrid Xtra" koja na X-u (bivšem Twitteru) ima 1,9 milijuna pratitelja.

  • "Još uvijek uništava Kevina de Bruynea."
  • "Gledao sam utakmicu Milana i moram priznati kako u Realu dugo nije bio potrebniji."
  • "Perez mu je trebao dati još jednu sezonu."
  • "Bio je posvuda, fališ nam, Luka."
  • "Nedostaje nam igrač koji će kontrolirati vezni red, zašto smo ga pustili?"
  • "Da je ostao, sada bi bio naš najbolji veznjak."
  • "Imamo li povratnu klauzulu?"
  • "Luku Modrića nikad nećemo zamijeniti."

