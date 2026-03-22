Navijači Rijeke: 'Europski ponos trajao punih 70 sati'. 'Bruno, oprosti im, nisu znali što čine'

Nogometaši Gorice razbili su Rijeku 4-0 u 27. kolu HNL-a i nanijeli još jako težak i bolan poraz. Navijači kluba s Kvarnera nezadovoljni su momčadskom prezentacijom, donosimo reakcije s društvenih mreža.

"Klub se voli i kad pobjeđuje i kad gubi. Ništa strašno, bit ćemo treći i osvojiti Kup"

"Bravo, treneru! Idu te rotacije"

"Sopić je slobodan"

"Bruno, oprosti im jer nisu znali što čine"

Gorica i Rijeka sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

"Sanchezov poraz, za što je čuvao igrače - reprezentativnu pauzu?"

"Sljedeću tekmu bih i ja mogao startati pa ako ne ide, ući će Dantas"

"Europski ponos trajao punih 70 sati"

"Očekivao se poraz, ali ne baš ovakav..."

"Kup je naš", neki su od komentara riječkih navijača.

Rijeka je trećeplasirana momčad lige sa 38 bodova, dok je Gorica sedma sa 31 bodom.