Navijači Rijeke: 'Oči iskrvarile', 'Ovi su protiv nas izgledali kao Real', 'Jedini Hajduk pametan'

Rijeka je remizirala s prvakom Gibraltara Lincoln Red Impsom (1-1) u trećem kolu Konferencijske lige i propustila priliku sasvim se približiti nokaut-fazi trećerazrednog Uefina klupskog natjecanja.

Na umjetnom terenu na krajnjem jugu Europe malo je toga štimalo, Toni Fruk zabio je za vodstvo u 41. minuti nakon poluvremena gdje su uglavnom domaćini prijetili. Spasio je Martin Zlomislić obranom sumnjivog penala u 69. minuti, ali je Kike Gomez u 83. ipak zabio zasluženi gol Gibraltaraca za konačnih 1-1.

I navijači na službenoj stranici hrvatskog prvaka su, blago rečeno, razočarani.

"Ovo je nevjerojatno, sramota nad svim sramotama…zali Boze zivaca.."

"Trener dva najbolja igrača izvlači iz igre. Da su ostali mali talijan i Oreč,drugačije bi bilo. Teren je u rangu Omladinskog ako nije i lošiji pa se mora i to uzeti. Glavu gore ima još utakmica FF!"

"Navijao sam za Vas i Dinamo svim srcem ali ovo što naši klubovi pružaju u Europi je sramota..."

"“Nismo se snašli na umjetnoj travi”vidi se da je domaćin naučen nakon konobarenja i popravaka automobila doći na trening i trčati po ovakvoj podlozi. Ništa moramo skupiti glave te analizirati pogreške koje se u europskim natjecanjima odmah kažnjavaju.i naravno ne zaboravimo da gibraltarci nisu slučajno u euro natjecanju…"

"Ove naše klubove kao da netko tjera da igraju Europu. Jedini Hajduk pametan pa ispadne do Gospe pa da se Dalje ne moraju mučit ni igrači ni navijači."

"Bože dragi, ovi naši klubovi nisu niti za Indijsku ligu da igraju....pa to je strašno"

"Ovaj Juric je stvarno los,ne razumijem zasto je bio u prvih 11"

"Oci iskrvarile od ovog antinogometa. Lopta je okrugla, svi danas igraju nogomet, nije lako igrati na umjetnoj travi, ma to cemo lako, ma to su amateri & ribari, ovo je utakmica za nabiti gol razliku itd itd..."

"Vas bi i paraolimpijci pobijedili"

"Đalović kriv!"

"Izgleda da smo u Europi postali ona ekipa koja smo prije bili u HNL-u, prođemo Tuhobić i skidamo gaće, nije važno tko je protivnik."

"10 panjeva i fruk"

"Ni volje ni želje. Ovi izgledali kao Real naprema nama. Još smo super prošli realno"

Rijeka će do kraja natjecanja odigrati još tri utakmice, kod kuće protiv AEK Larnace (27. studenog) i Celja (11. prosinca), a za kraj gostovati kod Šahtara u Poljskoj (18. prosinca).