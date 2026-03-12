RIJEKA - STRASBOURG 1-2 "Odlična utakmica! Ostaje žal za rano primljenim golom, no glavu gore! Čeka vas uzvrat i sve je moguće", jedan je od komentara na društvenim mrežama
Navijači Rijeke: 'Ovako igraju prvaci Hrvatske'. 'Odlična igra!'
Nogometaši Rijeke izgubili su od Strasbourga 2-1 na Rujevici, ali ostavili su sjajan dojam. Bili su vrlo blizu golu za izjednačenje, ali na kraju mogu biti ponosni na izvedbu. Zadovoljni su i navijači, donosimo reakcije s društvenih mreža.
"Top igra!"
"Kakav ritam igre, kapa do poda!"
"Odlična utakmica! Ostaje žal za rano primljenim golom, no glavu gore! Čeka vas uzvrat i sve je moguće. Vjerujem u pobjedu jer Rijeka to može!"
"Tako igraju prvaci Hrvatske, može se ovo proći"
"Najbolja igra ikad, tražit ćemo pravdu u Strasbourgu"
"Bravo, dečki, odlična utakmica!"
"Odlična utakmica gdje smo mogli dobiti još tri gola, ali zabiti još četiri..."
"Možda i najbolja utakmica sezone"
"Svaka čast na borbi i želji danas, kakav pristup, skidam kapu", neki su od komentara riječkih navijača.
Uzvratna utakmica igra se idućeg četvrtka u Strasbourgu.
