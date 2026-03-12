Obavijesti

Sport

Komentari 0
PONOSNI NA MOMČAD

Navijači Rijeke: 'Ovako igraju prvaci Hrvatske'. 'Odlična igra!'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 3 min
2
Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

RIJEKA - STRASBOURG 1-2 "Odlična utakmica! Ostaje žal za rano primljenim golom, no glavu gore! Čeka vas uzvrat i sve je moguće", jedan je od komentara na društvenim mrežama

Nogometaši Rijeke izgubili su od Strasbourga 2-1 na Rujevici, ali ostavili su sjajan dojam. Bili su vrlo blizu golu za izjednačenje, ali na kraju mogu biti ponosni na izvedbu. Zadovoljni su i navijači, donosimo reakcije s društvenih mreža. 

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige
26
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Top igra!"

"Kakav ritam igre, kapa do poda!"

"Odlična utakmica! Ostaje žal za rano primljenim golom, no glavu gore! Čeka vas uzvrat i sve je moguće. Vjerujem u pobjedu jer Rijeka to može!"

"Tako igraju prvaci Hrvatske, može se ovo proći"

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige
Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Najbolja igra ikad, tražit ćemo pravdu u Strasbourgu"

"Bravo, dečki, odlična utakmica!"

"Odlična utakmica gdje smo mogli dobiti još tri gola, ali zabiti još četiri..."

"Možda i najbolja utakmica sezone"

"Svaka čast na borbi i želji danas, kakav pristup, skidam kapu", neki su od komentara riječkih navijača. 

KOMENTAR Rijeko, nemaš se čega sramiti! Strepili su tu i bogati Francuzi
Rijeko, nemaš se čega sramiti! Strepili su tu i bogati Francuzi

Uzvratna utakmica igra se idućeg četvrtka u Strasbourgu. 

Komentari 0
OSTALO

