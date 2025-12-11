Navijači Rijeke: 'Pokazali su preplaćenim manekenima iz Zagreba kako se igra...'

Sezona je za Rijeku započela kao iz noćne more. Klub je nizao poraze u Europi i HNL-u, situacija je djelovala bezizlaznom, a onda je vodstvo kluba napravilo potez koji je promijenio sve. Radomir Đalović dobio je otkaz, a došao je na njegovo mjesto Victor Sanchez.

Pokretanje videa... 02:00 Rijeka-Vukovar 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Krenuo je i on s porazima, ali kada je stabilizirao momčad i implementirao svoj stil igre, Rijeka je eksplodirala. Sjajni Riječani stigli su nadomak plasmana u eliminacijsku fazu Konferencijske lige nakon što su na Rujevici slavili protiv Celja u 6. kolu (3-0). Za tjedan dana gostovat će kod Šahtara, no mnogi su uvjereni da bi osam bodova trebalo biti dovoljno za plasman među najbolja 24 kluba.

Navijači Rijeke bili su oduševljeni nakon uvjerljive pobjede protiv slovenskog kluba. Neke je ponio i trenutak, smatraju da se mogu boriti za naslov prvaka u HNL-u unatoč velikom zaostatku za Dinamom. Prenosimo neke od komentara s društvenih mreža.

- Vignato je luđak od igrača, kakvog samo dijamanta ima Rijeka. Bravo za cijelu momčad

- Popravila mi je Rijeka dan, Fruka je gušt gledati, hladan kao Jeti u završnici.

- Ovakva Rijeka će se sigurno boriti za prvaka, samo da ne proda Fruka na zimu.

- Čestitke iz Zagreba, svaka vam čast

- Nakon dugo vremena borili ste se za boje kluba. Svi su bili dobro, a majstor je zna se tko.

- Tako se igra, tako se bori, a ne kao ovi preplaćeni manekeni iz Zagreba.