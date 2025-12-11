Obavijesti

Sport

Komentari 7
U DELIRIJU

Navijači Rijeke: 'Pokazali su preplaćenim manekenima iz Zagreba kako se igra...'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
Navijači Rijeke: 'Pokazali su preplaćenim manekenima iz Zagreba kako se igra...'
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ovakva Rijeka će se sigurno boriti za prvaka, samo da ne proda Fruka na zimu, napisao je jedan navijač Rijeke na društvenim mrežama

Sezona je za Rijeku započela kao iz noćne more. Klub je nizao poraze u Europi i HNL-u, situacija je djelovala bezizlaznom, a onda je vodstvo kluba napravilo potez koji je promijenio sve. Radomir Đalović dobio je otkaz, a došao je na njegovo mjesto Victor Sanchez.

Pokretanje videa...

Rijeka-Vukovar 3:1 02:00
Rijeka-Vukovar 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Krenuo je i on s porazima, ali kada je stabilizirao momčad i implementirao svoj stil igre, Rijeka je eksplodirala. Sjajni Riječani stigli su nadomak plasmana u eliminacijsku fazu Konferencijske lige nakon što su na Rujevici slavili protiv Celja u 6. kolu (3-0). Za tjedan dana gostovat će kod Šahtara, no mnogi su uvjereni da bi osam bodova trebalo biti dovoljno za plasman među najbolja 24 kluba. 

Navijači Rijeke bili su oduševljeni nakon uvjerljive pobjede protiv slovenskog kluba. Neke je ponio i trenutak, smatraju da se mogu boriti za naslov prvaka u HNL-u unatoč velikom zaostatku za Dinamom. Prenosimo neke od komentara s društvenih mreža.

- Vignato je luđak od igrača, kakvog samo dijamanta ima Rijeka. Bravo za cijelu momčad

- Popravila mi je Rijeka dan, Fruka je gušt gledati, hladan kao Jeti u završnici. 

- Ovakva Rijeka će se sigurno boriti za prvaka, samo da ne proda Fruka na zimu.

- Čestitke iz Zagreba, svaka vam čast 

- Nakon dugo vremena borili ste se za boje kluba. Svi su bili dobro, a majstor je zna se tko. 

- Tako se igra, tako se bori, a ne kao ovi preplaćeni manekeni iz Zagreba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Betis 1-3: Novi europski šamar 'modrima'...
TREĆI PORAZ U NIZU

VIDEO Dinamo - Betis 1-3: Novi europski šamar 'modrima'...

Nakon poraza od Celte (3-0) i Lillea (4-0), Dinamo je u 6. kolu Europske lige doživio novi debakl. Betis je slavio 3-1 na Maksimiru, a sve je bilo gotovo u sedam minuta u prvom dijelu. Jedini go 'modrih' zabio je Galešić
Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti
ZOVU JE HULK

Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti

Izrazito je popularna na društvenim mrežama. Samo na Instagramu prati je gotovo dva milijuna ljudi. Ima tu i osuda i negativnih komentara. Rusku bodibildericu Vladislavu zbog fizičke građe zovu Hulk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025