REAKCIJE NA ŽDRIJEB

Navijači Rijeke: 'Strasbourg je ćudljiva momčad'. 'Šteta da nije Raków'. 'Fruku se ispunila želja'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Susret Rijeke i Omonije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Prva utakmica igra se 12. ožujka na Rujevici, a uzvrat je tjedan dana kasnije u Francuskoj. Do tada će Riječani igrati protiv Lokomotive, Hajduka (Kup) i Vukovara

Nogometaši Rijeke igrat će protiv Strasbourga u osmini finala Konferencijske lige. Težak je to suparnik za hrvatskog prvaka i momčad koja je završila prva u ligaškoj fazi natjecanja. Navijači Rijeke nisu (pre)zadovoljni, evo komentara s društvenih mreža. 

"Prođemo li nekim slučajem najjačeg protivnika ni finale nije nedostižno"

"Čak i bolje da uzvrat igramo vani. Nema taktiziranja na Rujevici"

"Šteta da nije Rakow"

"Ni oni nisu neki bauk. Mi smo Rijeka!"

"Fruku se ispunila želja"

"Samo hrabro Rijeko, Strasbourg je ćudljiva momčad, može pobijediti čak i zgaziti i najjače momčadi, ali i odigrati za zaborav. Dobro se pripremiti i nadati se da će biti u izdanju broj dva..."

"Novi Stuttgart", neki su od komentara riječkih navijača. 

Prva utakmica igra se 12. ožujka na Rujevici, a uzvrat je tjedan dana kasnije u Francuskoj. Do tada će Riječani igrati protiv Lokomotive, Hajduka (Kup) i Vukovara. 

