Navijači Rijeke: 'Strasbourg je ćudljiva momčad'. 'Šteta da nije Raków'. 'Fruku se ispunila želja'

Nogometaši Rijeke igrat će protiv Strasbourga u osmini finala Konferencijske lige. Težak je to suparnik za hrvatskog prvaka i momčad koja je završila prva u ligaškoj fazi natjecanja. Navijači Rijeke nisu (pre)zadovoljni, evo komentara s društvenih mreža.

"Prođemo li nekim slučajem najjačeg protivnika ni finale nije nedostižno"

"Čak i bolje da uzvrat igramo vani. Nema taktiziranja na Rujevici"

"Šteta da nije Rakow"

"Ni oni nisu neki bauk. Mi smo Rijeka!"

Susret Rijeke i Omonije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

"Fruku se ispunila želja"

"Samo hrabro Rijeko, Strasbourg je ćudljiva momčad, može pobijediti čak i zgaziti i najjače momčadi, ali i odigrati za zaborav. Dobro se pripremiti i nadati se da će biti u izdanju broj dva..."

"Novi Stuttgart", neki su od komentara riječkih navijača.

Prva utakmica igra se 12. ožujka na Rujevici, a uzvrat je tjedan dana kasnije u Francuskoj. Do tada će Riječani igrati protiv Lokomotive, Hajduka (Kup) i Vukovara.