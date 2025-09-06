Obavijesti

IZBORNIK NA UDARU

Navijači Srbije: 'Kad je termin finala, zna li se što?'. 'Nekad smo bili zemlja košarke...'

Piše Petar Božičević,
4
Foto: INTS KALNINS/REUTERS

"Svaku utakmicu smo izgledali sve lošije i lošije, ne zna se koji igrač je gori bio, a Pešić isto s njima", jedan je od komentara na društvenim mrežama nakon što je Srbija ispala od Finske u osmini finala EuroBasketa

Srpska košarkaška reprezentacija senzacionalno je ispala s EuroBasketa porazom od Finske 92-86 u osmini finala i tako drugi put zaredom ispala u istoj fazi Europskog prvenstva. Stigla je na turnir kao prvi favorit, ali Finci su imali drugačije planove. Srpski navijači "rigaju vatru" na društvenim mrežama, donosimo reakcije. 

  • "Pešić je apsolutni krivac za ovo! Skandalozna priprema utakmice"
  • "Pojedinci djeluju izgubljeni u vremenu i prostoru, a Pešić ih uporno drži na parketu"
  • "Pešić traži time-out minutu do kraja i plus šest za Finsku, evo ne znam..."
  • "Izbornik je štedio Avramovića i Vukčevića i uštedio ih je... svaka čast"
  • "Svaku utakmicu smo izgledali sve lošije i lošije, ne zna se koji igrač je gori bio, a Pešić isto s njima"
FIBA EuroBasket 2025 - Round of 16 - Serbia v Finland
Foto: Ints Kalnins
  • "Dobro je ispalo, Pešić će imati vremena da se posveti srpskoj ligi"
  • "Realno, Pešić je zreo za 'pedalu'"
  • "Svi su pročitali našu igru... Osramotili se za sva vremena"
  • "Šteta za Pešića, ima samo 76 godina"
  • "Nikad slabija momčad, psihički i fizički nespremna. Sve momčadi su napredovale, mi smo pali u svemu"
  • "Nekad smo bili zemlja košarke..."
  • "Kad igramo finale, zna li se termin?", neki su od komentara ljutitih srpskih navijača na društvenim mrežama.
FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Latvia v Serbia
Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Podsjetimo, Srbija je prije turnira označena kao prvi favorit, ali ide kući nakon prve nokaut utakmice. U istoj je fazi ispala i s prošlog EuroBasketa, 2022. od Italije. 

