Navijači Srbije: 'Kad je termin finala, zna li se što?'. 'Nekad smo bili zemlja košarke...'

Srpska košarkaška reprezentacija senzacionalno je ispala s EuroBasketa porazom od Finske 92-86 u osmini finala i tako drugi put zaredom ispala u istoj fazi Europskog prvenstva. Stigla je na turnir kao prvi favorit, ali Finci su imali drugačije planove. Srpski navijači "rigaju vatru" na društvenim mrežama, donosimo reakcije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:15 Roko Ukić zasvirao na otvorenju Svjetskog kupa košarkaških veterana u Omišu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

"Pešić je apsolutni krivac za ovo! Skandalozna priprema utakmice"

"Pojedinci djeluju izgubljeni u vremenu i prostoru, a Pešić ih uporno drži na parketu"

"Pešić traži time-out minutu do kraja i plus šest za Finsku, evo ne znam..."

"Izbornik je štedio Avramovića i Vukčevića i uštedio ih je... svaka čast"

"Svaku utakmicu smo izgledali sve lošije i lošije, ne zna se koji igrač je gori bio, a Pešić isto s njima"

Foto: Ints Kalnins

"Dobro je ispalo, Pešić će imati vremena da se posveti srpskoj ligi"

"Realno, Pešić je zreo za 'pedalu'"

"Svi su pročitali našu igru... Osramotili se za sva vremena"

"Šteta za Pešića, ima samo 76 godina"

"Nikad slabija momčad, psihički i fizički nespremna. Sve momčadi su napredovale, mi smo pali u svemu"

"Nekad smo bili zemlja košarke..."

"Kad igramo finale, zna li se termin?", neki su od komentara ljutitih srpskih navijača na društvenim mrežama.

Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Podsjetimo, Srbija je prije turnira označena kao prvi favorit, ali ide kući nakon prve nokaut utakmice. U istoj je fazi ispala i s prošlog EuroBasketa, 2022. od Italije.