GDJE ĆE ALMENA?

Nazire se ljetna saga?! Evo što Hajduk kaže o Španjolcu kojeg želi i Dinamo: 'Male su šanse'

Piše Luka Tunjić,
Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ljetni prijelazni rok u Hrvatskoj još nije ni počeo, a već se nazire prva velika saga. Dinamo i Hajduk ozbiljno su zagrizli za Španjolca Ikera Almenu (22), igrača saudijskog Al‑Qadsiaha koji je prošlu sezonu proveo na posudbi u Splitu. U dresu Hajduka odigrao je 23 utakmice uz četiri gola i tri asistencije, a Torcida mu je u posljednjem kolu protiv Vukovara ’91 skandirala da ostane na Poljudu.

U Splitu se nadaju da će Almena produžiti boravak, no u priču se uključio i aktualni prvak HNL‑a, Dinamo. Navodno je u Maksimiru već poslana ponuda saudijskom klubu, riječ je o posudbi s pravom otkupa u iznosu između 3,5 i četiri milijuna eura, što bi trebalo zadovoljiti zahtjeve Al‑Qadsiaha.

Hajduk unatoč tome nije digao ruke od Španjolca. U četvrtak su se “bijeli” oglasili priopćenjem u kojem su, među ostalim, otkrili kako stoje stvari s Almenom.

- Klub trenutačno vidi male mogućnosti za nastavak suradnje zbog financijskih ograničenja. U ovom trenutku teško je donositi konačne zaključke jer su predstavnici igrača i dalje u razgovorima s njegovim matičnim klubom - poručili su s Poljuda.

Prema procjeni Transfermarkta, Almena vrijedi 1,5 milijuna eura, a karijeru bi vrlo lako mogao nastaviti u Hrvatskoj. Ostaje samo pitanje hoće li mu nova adresa biti Split ili Zagreb.

