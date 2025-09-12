NBA liga promijenila pravilo: Nikola Jokić mogao bi profitirati

NBA liga odlučila se za malu promjenu u pravilima što se tiče šuteva za tri poena. Naime, ubuduće se šutevi koji se uzimaju s "pola" terena pri isteku četvrtine neće brojati u završnu statistiku igrača.

U NBA ligi su primijetili da se u posljednje vrijeme igrači teško odlučuju za takve šuteve jer im kvare prosjek pogođenih trica, a s ovom izmjenom žele potaknuti igrače na takve šuteve. Iako se neće više takvi pokušaji brojati u individualnoj statistici igrača, oni će se brojati u timskoj.

Jedan od igrača koji bi mogao profitirati jest Nikola Jokić koji je prošle sezone uputio čak 31 šut preko cijelog terena pri kraju četvrtina. Kada mu se ti promašaji maknu iz osobne statistike, njegov true shooting percentage (najbolja mjera efikasnosti šuta) bitno raste.

Nova sezona kreće 21. listopada.