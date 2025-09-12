Obavijesti

NBA liga promijenila pravilo: Nikola Jokić mogao bi profitirati

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Jedan od igrača koji bi mogao profitirati jest Jokić koji je prošle sezone uputio čak 31 šut preko cijelog terena pri kraju četvrtina. Kada mu se ti promašaji maknu iz osobne statistike, njegov true shooting percentage bitno raste.

NBA liga odlučila se za malu promjenu u pravilima što se tiče šuteva za tri poena. Naime, ubuduće se šutevi koji se uzimaju s "pola" terena pri isteku četvrtine neće brojati u završnu statistiku igrača. 

U NBA ligi su primijetili da se u posljednje vrijeme igrači teško odlučuju za takve šuteve jer im kvare prosjek pogođenih trica, a s ovom izmjenom žele potaknuti igrače na takve šuteve. Iako se neće više takvi pokušaji brojati u individualnoj statistici igrača, oni će se brojati u timskoj. 

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder at Denver Nuggets
Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS

Jedan od igrača koji bi mogao profitirati jest Nikola Jokić koji je prošle sezone uputio čak 31 šut preko cijelog terena pri kraju četvrtina. Kada mu se ti promašaji maknu iz osobne statistike, njegov true shooting percentage (najbolja mjera efikasnosti šuta) bitno raste. 

Nova sezona kreće 21. listopada. 

