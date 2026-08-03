NE DIRAJTE DOKAZE Uefa je zaprijetila tužbom Infantinu!

Krovna europska nogometna organizacija zaprijetila je pravnim postupkom predsjedniku Fife Gianniju Infantinu i američkom investitoru Joshui Kushneru zbog propalog plana o prodaji udjela u Svjetskom prvenstvu. Uefa je poslala i oštro upozorenje da se ne uništava nikakva dokumentacija povezana s kontroverznim projektom koji je izazvao globalnu pobunu u nogometnom svijetu.

Pismo upozorenja i prijetnja sudom

U pismu na šest stranica, koje je objavio The Telegraph, Uefa je obavijestila Infantina da "aktivno razmatra pravne radnje, arbitražu i/ili regulatorne pritužbe" koje proizlaze iz propalog plana. Od Fife i Infantina osobno zahtijeva se da "poduzmu hitne korake za identifikaciju, lociranje i očuvanje svih dokumenata i elektronički pohranjenih informacija" o toj temi.

Upozorenje je poslala i Kushneru, čiji je investicijski fond trebao predvoditi ulagače, te savjetnicima iz JP Morgana. Uefa je navela 18 ključnih osoba unutar Fife, uključujući direktora za globalni razvoj nogometa Arsènea Wengera i operativnog direktora Kevina Lamoura, te zatražila da se osigura čuvanje svih relevantnih materijala u njihovom posjedu.

U pismu se izričito navodi: "Svako uništavanje, brisanje, izmjena, prikrivanje ili gubitak relevantnih materijala nakon primitka ove obavijesti može predstavljati uništavanje dokaza."

Foto: Lee Smith

Neuspjeli plan koji je uzdrmao svjetski nogomet

Infantinov plan predviđao je prodaju značajnog manjinskog udjela u novom komercijalnom subjektu pod nazivom FIFA Forward Enterprises (FFE) grupi privatnih investitora za 4,2 milijarde dolara. Glavni ulagač trebao je biti fond Thrive Eternal, koji vodi Joshua Kushner, brat Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Plan je izazvao trenutačnu i žestoku reakciju. Uefa je najavila da će njezinih 55 članica bojkotirati sva Fifina natjecanja ako se prijedlog ne povuče. Ubrzo su se pridružili Concacaf i Azijska nogometna konfederacija, stvarajući jedinstveni front protiv Infantina. Suočen s potpunim kolapsom podrške, predsjednik Fife bio je prisiljen naglo odustati od projekta.

"Potpuni gubitak povjerenja"

Nakon Fifinog povlačenja, Uefa je objavila priopćenje u kojem navodi da su ona i "drugi članovi nogometne obitelji" izgubili povjerenje u Infantina, optužujući ga za "netransparentni, zakulisni i sumnjivi" dogovor. Ovaj je fijasko ozbiljno uzdrmao Infantinovu poziciju i doveo u pitanje njegov autoritet uoči izbora za predsjednika Fife 2027. Konfederacije su poručile kako je nužno preispitati njegovo vodstvo koje je, kako navode, "prestalo stavljati nogomet na prvo mjesto".

*uz korištenje AI-ja