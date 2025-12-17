Obavijesti

Sport

Komentari 0
TEŠKA POBJEDA

Ne ide bez Budimira! Napadač ušao, pa zabio za prolaz svoje Osasune u Kupu protiv Huesce

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ne ide bez Budimira! Napadač ušao, pa zabio za prolaz svoje Osasune u Kupu protiv Huesce
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Osasuna je s 4-2 pobijedila Huescu u Kupu kralja u produžecima. Budimir je ušao u 105. minuti i zabio je četvrti gol svoje momčadi te potvrdio teško izborenu pobjedu

Nogometaši Osasune izborili su plasman u osminu finala španjolskog Kupa kralja nakon što su na gostovanju nakon produžetaka pobijedili drugoligaša Huescu sa 4-2, a posljednji gol za goste zabio je hrvatski reprezentativac Ante Budimir.

VIDEO: TEŠKA POBJEDA Osasuna se držala kod Barce dok Budimir nije izašao iz igre
Osasuna se držala kod Barce dok Budimir nije izašao iz igre
U SJAJNOJ FORMI VIDEO Budimir zabio dva gola Dinamovom protivniku u Europi pa promašio panenku iz penala
VIDEO Budimir zabio dva gola Dinamovom protivniku u Europi pa promašio panenku iz penala

Budimir je ušao u igru u 105. minuti, a dvije minute prije kraja produžetka zabio je za 4-2. Bio je to njegov šesti gol ove sezone. Za Osasunu su strijelci bili i Raul Garcia (45+1, 95), te Asier Osambela (111). Za Huescu su golove zabili Daniel Luna (35) i Iker Kortajarena (105+1).

Već ranije su plasman u osminu finala izborili Barcelona, Atletico Madrid, Real Sociedad, Valencia. Real Madrid u 16-ini finala gostuje kod trećeligaša Talavera de la Reine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka!
TRAKAVICI NEMA KRAJA

Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka!

Trener Garcia, sportski direktor Vučević i kapetan Livaja ne mogu naći zajednički jezik dok se bore za vrh. Hoće li klub izdržati pritisak ili će snovi o naslovu opet nestati u vjetar?
FOTO 'Dragi, vodi me u London!' Kovač zbog kosovske pjevačice ostaje bez najveće zvijezde...
KAD ONA TAKO KAŽE...

FOTO 'Dragi, vodi me u London!' Kovač zbog kosovske pjevačice ostaje bez najveće zvijezde...

Čini se da nogometni razlozi više nisu jedini koji odlučuju o karijerama vrhunskih sportaša. Najnoviji primjer je njemački reprezentativac i napadač Borussije Dortmund, Karim Adeyemi (22), čija bi sljedeća destinacija mogla ovisiti isključivo o željama njegove supruge, poznate reperice Loredane Zefi (29)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025