IZAZOVNO NA RUJEVICI

Ne mogu Rijeci donijeti ni tri boda, a trebali su silne milijune

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Niko Janković (24) i Toni Fruk (24) bili su ‘već prodani’ ovog ljeta, a sad su u ‘limbu’ jer su daleko od one forme kakve su bili prošle sezone kao i Rijeka. O prodaji se više gotovo i ne priča...

Trebao je Damir Mišković u riječku blagajnu dobiti pozamašni iznos na račun Tonija Fruka (24) i Nike Jankovića (24) na početku ove sezone, ali dečki su i dalje u svlačionici Rijeke. Za hrvatskog je reprezentativca prema nekima upitan bio već uzvrat protiv Ludogoreca u Europi krajem srpnja, trebao je to biti najveći transfer, veći od onoga Andreja Kramarića (34), koji je prije 10 godina za devet milijuna eura prešao u Leicester City.

RASPRODANA RUJEVICA Riječani se zaželjeli europskog nogometa. Ulaznice za utakmicu sa Spartom brzo su 'planule'
Riječani se zaželjeli europskog nogometa. Ulaznice za utakmicu sa Spartom brzo su 'planule'

I Samir Toplak dao je naslutiti objavom na Instagramu da su to posljednji dani za Fruka u Rijeci, ali eto, Toni je i dalje na Rujevici, vrijednost mu, prema Transfermarktu, opada i trenutačno vrijedi devet milijuna eura, a u 16 utakmica ove sezone zabio je četiri gola i jedanput asistirao, što je vrlo daleko od prošlosezonskog učinka.

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak Slaven Belupo - Rijeka (1-1)

Pokretanje videa...

Slaven Belupo - Rijeka 02:07
Slaven Belupo - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

A daleko od prošlosezonskog učinka su i Riječani, kojima tek slijedi “pakao” od rasporeda. Prvo počinje Konferencijska liga, gdje na domaćem terenu dočekuju Spartu Prag, a onda u HNL-u dočekuju Osijek pa gostuju na Maksimiru. I tu nije kraj jer idu na Gibraltar, nakon čega gostuju u Varaždinu i dočekuju Hajduk. Bodovi su nasušno potrebni, a pitanje je hoće li ih biti.

Rijeka i Istra 1961 sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa
Rijeka i Istra 1961 sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nije na razini ni Janković, koji se tko zna koliko puta oprostio od svlačionice i navijača, trebao je u Fenerbahče za 5,6 milijuna eura, a sada djeluje indisponirano i neće ga biti na tri utakmice u Europi zbog crvenoga kartona. Izazovno je vrijeme pred Riječanima... 

