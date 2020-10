OK, na stranu to \u0161to su generacije Dinamovih navija\u010da 49 godina \u010dekale europsko prolje\u0107e, na stranu i to \u0161to je to izjavio trener koji je u skupini Europske lige uspio osvojiti jedan jedini bod. I to u, na papiru, nikad lak\u0161oj skupini, s PSV-om, Ludogorecom i \u010cernomorecom.

Ali znate li kad je Dinamo zadnji put prije Bjelice ostvario takav \"ne ba\u0161 spektakularni\" rezultat i u\u0161ao me\u0111u 16 najboljih u nekom eurokupu? Prije 23 godine, kada je velika generacija predvo\u0111ena Prosine\u010dkim, Vidukom, Mari\u0107em, \u0160imi\u0107em... do\u0161la do osmine finala Kupa Uefe. U ljeto i jesen 1997.

Ma u cijeloj povijesti kluba Dinamo je deset puta do\u0161ao do osmine finala nekog europskog natjecanja (nikad Kupa / Lige prvaka), ali nakon 1970. samo dvaput: te 1997. i Bjeli\u010dine 2018.

Ne, europsko prolje\u0107e doista nije neki uspjeh... ako ste Real, Bayern ili Juventus. Pa jo\u0161 kad je Mami\u0107 onako posprdno dobacio: \"\u0160to, za to se dobije neka medalja ili ne\u0161to?\", jasno je da \u017eeli umanjiti Bjeli\u010dinu veli\u010dinu, njegov rezultat, a time i \u010dinjenicu da je prije dvije godine Zagreb disao uz svoj Dinamo. \u017deli umanjiti, ali neuspje\u0161no.

Jer kad to ka\u017ee trener koji je u skupini Europske lige skupio pet puta manje bodova nego Bjelica u skupini Lige prvaka, koji s gotovo istim igra\u010dima ispadne od Ferencvarosa, prima gol od koga god stigne, igra\u010di mu \u017eele oti\u0107i i odlazi tko god mo\u017ee, a mom\u010dad je toliko nesigurna da se \u010dak i protiv Estonaca na trenutke brani i \"voda joj je u u\u0161ima\"... E, to zvu\u010di ba\u0161 jadno.

Ma zapravo, mo\u017eda mo\u017eemo i shvatiti Mami\u0107a juniora. Doista nije neki uspjeh prezimiti u Europi i u\u0107i me\u0111u 16 najboljih mom\u010dadi Europske lige (iako on to nikad nije uspio). Globalno, puno je ve\u0107i uspjeh i ve\u0107a pri\u010da da \u010dovjek koji je osu\u0111en na 4 godine i 11 mjeseci zatvora zbog izvla\u010denja novca iz kluba bude trener i sportski direktor istog tog kluba! E to je stvar koja je odjeknula nogometnim svijetom, a ne tamo neki klub koji je, eto, nakon 49 godina izborio europsko prolje\u0107e.

Europsko prolje\u0107e izborile su stotine trenera, ali koji se mo\u017ee pohvaliti Mami\u0107evim \"uspjehom\"?