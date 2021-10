Svako tko je gledao Ronaldinha (41) na vrhuncu karijere reći će da su Messi i Cristiano 'strojevi', ali da je Brazilac imao 'ono nešto' što oni jednostavno nemaju. Ta šmekerska lakoća kojom je nizao braniče kao čunjeve vjerojatno nikad neće biti ponovljena. Da, spomenuta dvojica napravili su, bez sumnje, puno veću karijeru i ostavštinu nego Ronaldinho, ali onakvu magiju, to je teško zaboraviti...

Nekoć najbolji nogometaš svijeta je u utorak kao posebni gost prisustvovao u pobjedi svog bivšeg kluba PSG-a nad Leipzigom, a nije ni propustio priliku pozdraviti svog učenika i nasljednika.

- Bilo je lijepo vidjeti ih. Svi u Brazilu znaju koliko Neymar vrijedi, unatoč tome što prolazi kroz teško razdoblje. Messijeve sam kvalitete upoznao kad smo trenirali zajedno u Barceloni. Nisam mislio da će ikada nositi PSG-ov dres. Mislim da mogu ciljati naslov u Ligi prvaka. Kad u momčadi imate takve igrače, nije problem misliti da se velike stvari mogu dogoditi - rekao je Ronaldinho za Le Parisien.

Ako tko ima pravo biti ljut na Ronaldinha, to su obožavatelji 'najvažnije sporedne stvari na svijetu' diljem svijeta kojima je Brazilac nekako ostao 'dužan'. Bilo je u tim nogama, bez sumnje, još mnogo čarolije, a on ih nije koristio na travnjaku, već u noćnim klubovima. Ipak, ako se njega pita, on ne žali za ničime.

- Ne žalim za prošlošću i ne mislim da bih bio zadovoljniji karijerom ili da bi ona bila još bolja da sam se manje zabavljao - rekao je osvajač Zlatne lopte iz 2005. godine.