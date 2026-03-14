Nejašmić bolji od Perišića, NEC srušio PSV. Hrvati solidno igrali

U 27. kolu nizozemske Eredivisie nogometaši PSV-a su upisali tek treći ligaški poraz u aktualnoj sezoni, kao gost je u Eindhovenu s 3-2 slavio NEC Nijmegen. Nedavno su se ove dvije momčadi susrele u Nijmegenu, u polufinalu Kupa te je i tada pobijedio NEC koji se time plasirao u finale gdje će igrati protiv AZ Alkmaara.,

NASTAVLJA SJAJNU FORMU VIDEO Perišić nakon asistencije proglašen igračem utakmice
VIDEO Perišić nakon asistencije proglašen igračem utakmice

Ove subote NEC je kod PSV-a poveo 2-0 i to zahvaljujući golovima Linssena u 20. i 38. minuti. Do kraja poluvremena PSV se uspio vratiti u igru te je na 1-2 smanjio golom Sildillia.

Međutim, odlični NEC je tijekom nastavka vratio dva gola prednosti. El Kachati je u 68. minuti naciljao domaću mrežu za 3-1. Sve što je PSV uspio napraviti do kraja jest smanjiti rezultat na konačnih 2-3, a strijelac je u 93. minuti bio Driouech.

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić odigrao je cijelu utakmicu za PSV, baš kao i Darko Nejašmić, nekadašnji igrač Hajduka i Osijeka, u sastavu NEC-a. Bivši hajdukovac i igrač Osijeka briljira u Nizozemskoj, a u veljači su ga proglasili igračem mjeseca. Nejašmić je standardan u veznom redu nizozemskog prvoligaša i igra na jako dobroj razini. U utakmici protiv Ajaxa zabio je izjednačujući gol u 57. minuti susreta.

U FORMI JE Nejašmić sjajno igra! Izabrali ga u najbolju momčad mjeseca...
Nejašmić sjajno igra! Izabrali ga u najbolju momčad mjeseca...

PSV je i dalje uvjerljivo vodeći na ljestvici sa 68 bodova. Na drugom i trećem su mjestu Feyenoord i NEC Nijmegen, s tim da klub iz Rotterdama ima utakmicu manje.

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'
MNOGI ŽELE S NJOM NA SPOJ

FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'

Melissa je influencerica iz Albanije, a slavu je na društvenim mrežama stekla kao zvijezda stranice za odrasle. Zaludjela je muškarce provokativnim objavama, među njima su i poznate nogometne zvijezde koje joj se javljaju

