NASTAVLJA SJAJNU FORMU

VIDEO Perišić nakon asistencije proglašen igračem utakmice

Piše HINA, Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot Sport Klub

PSV je prvi na ljestvici sa 68 bodova i ima čak 20 više od drugog Feyenoorda, s tim da klub iz Rotterdama ima utakmicu manje. Treći Ajax ima 44, a četvrti NEC Nijmegen 43 boda

Admiral

U derbi utakmici 26. kola nizozemske Eredivisie nogometaši PSV-a su na domaćem terenu u Eindhovenu pogotkom u završnici pobijedili AZ Alkmaar 2-1. Gosti iz Alkmaara su poveli u 13. minuti pogotkom Van Duijla i bili su sasvim blizu toga da na odmor odu uz minimalnu prednost. No, u 45. minuti je Parrott proslijedio loptu u vlastitu mrežu i PSV je izjednačio. Najbolje trenutke s utakmice možete pogledati OVDJE.

Sve do 86. minute bilo je 1-1, a tada je hrvatski nogometaš Ivan Perišić asistirao, dok je Pepi pogodio za novo prvenstveno slavlje aktualnog prvaka PSV-a. Perišić je za domaćina igrao do 88. minute. Hrvatski reprezentativac dominirao je tijekom cijele utakmice odigravši čak 15 centaršuteva u protivnički kazneni prostor. Tijekom utakmice je imao osam dodavanja te izjednačio rekord sezone nizozemske lige. Perišić je u ovoj sezoni zabio osam golova, postigao 11 asistencija u 35 utakmica.

Ranije je Groningen kao domaćin pobijedio Ajax 3-1. Dva gola za Groningen je dao Zawada, a jedan Van Bergen, dok je jedini strijelac za goste iz Amsterdama bio Klaassen. Hrvatski nogometaš Josip Šutalo za Ajax je igrao do 83. minute.

PSV je prvi na ljestvici sa 68 bodova i ima čak 20 više od drugog Feyenoorda, s tim da klub iz Rotterdama ima utakmicu manje. Treći Ajax ima 44, a četvrti NEC Nijmegen 43 boda.

