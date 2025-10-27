Obavijesti

DRUGA GENERACIJA

Neka druga El Clasico generacija je stigla: Od 'pojava' Ronalda i Messija do svadljivih mladića

Piše Fabijan Hrnčić,
Neka druga El Clasico generacija je stigla: Od 'pojava' Ronalda i Messija do svadljivih mladića
Foto: Profimedia

Na El Clasicu su se mlade zvijezde više istaknule ponašanjem nego igrom na terenu. Lamine Yamal (18) je komentirao neke teške stvari prije utakmice, a Vinicius (25) već neko vrijeme nije primjer dobrog ponašanja

Real Madrid je u prvom El Clasicu u La ligi ove sezone slavio 2-1 (2-1) protiv Barcelone, a u prvom su planu bila dva mladića i najveće zvijezde momčadi. Riječ je o Brazilcu Viniciusu Jr. (25) u dresu "kraljeva" i Španjolcu Lamineu Yamalu (18) u dresu "blaugrane", igračima koji sad na leđima nose brojeve, ali i status, koji su nekad u tim klubovima imali neki od najvećih nogometaša svih vremena, Cristiano Ronaldo (40) i Lionel Messi (38).

Prepirka je počela i prije utakmice, još na društvenim mrežama, što se tijekom spomenute "starije garde" nije moglo ni zamisliti. Kod jednog streamera je mladi krilni napadač Barcelone izjavio kako "Real Madrid krade i onda se žali", a zbog toga su ga suparnički igrači napali nakon utakmice. Upravo mu je Vinicius Jr. poručio kako "previše priča i igra samo unatrag", a mladi mu je Španjolac, prema navodima Marce, poručio da će se "vidjeti vani".

Foto: Profimedia

Razdvojili su ih suigrači i osiguranje, a imali smo El Clasico pun žara na terenu jer su obje strane imale mnogo više motivacije nego samo one u vidu rezultata. U današnjoj modernoj kulturi na društvenim mrežama mnogo se reklo što su jedni drugima zamjerili. A zamjerio je Brazilac u dresu Reala treneru Xabiju Alonsu što ga je izvadio u 70. minuti i, prema pisanjima španjolskih medija, poručio "odlazim iz kluba" i kako je uvijek on taj koji mora izaći.

Gledali smo neke ispade od CR-a i Messija u prošlosti, ali dojam je kako je u posljednje vrijeme fokus mladih zvijezda, nažalost, sve više oko nogometa, a ne na terenu, kao i da im neke stvari na terenu, poput ovih ispada Viniciusa, stvarno ne trebaju... 

