VIDEO Viniciusovo pomračenje: Evo što je izgovorio Xabiju Alonsu kada ga je izvadio...

Pobjeda Real Madrida nad vječnim rivalom Barcelonom (2-1) trebala je biti glavna priča El Clasica, no trijumf u jednom od najvećih svjetskih derbija ostao je u sjeni dramatičnog ispada Viníciusa Júniora. Brazilski napadač potpuno je izgubio kontrolu nakon što ga je trener Xabi Alonso odlučio zamijeniti u 72. minuti, a njegova burna reakcija i riječi upućene klupi odjeknule su nogometnim svijetom.

Igrala se 72. minuta napetog El Clásica na Santiago Bernabéuu. Real Madrid je vodio 2-1, a Barcelona je pritiskala tražeći izjednačenje. U tom trenutku, četvrti sudac podigao je semafor s brojem sedam. Za Viníciusa, koji je do tada bio jedna od najopasnijih karika Reala i neprestano mučio desnog beka Barcelone Julesa Koundéa, to je bio znak za izlazak iz igre.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Ono što je uslijedilo bila je scena bijesa i nevjerice. Vidjevši svoj broj, Brazilac je raširio ruke i počeo vikati prema klupi. Kamere su uhvatile kako viče: "Ja? Ja? Treneru, treneru!", tražeći objašnjenje za odluku koja mu očito nije imala smisla. Njegova frustracija bila je vidljiva svima na stadionu i milijunima pred ekranima dok je gestikulirao i odmahivao glavom. Prema nekim izvještajima, mrmljao je i "Uvijek ja, je**mu sve!", aludirajući na činjenicu da ga Alonso često vadi iz igre prije kraja utakmice.

Njegov bijes nije stao na terenu. Prilikom izlaska, Vinícius je ignorirao trenera Xabija Alonsa, prošavši pored njega bez pozdrava, te se nije uputio prema klupi sa suigračima. Umjesto toga, produžio je ravno u tunel koji vodi prema svlačionicama. Pomoćni trener Sebas Parrilla pokušao ga je smiriti, no Brazilac je bio nezaustavljiv.

Prema pisanju španjolskih medija koji se pozivaju na DAZN, u tim trenucima ljutnje izgovorio je rečenicu koja bi mogla dodatno zakomplicirati njegov odnos s trenerom: "Odlazim iz momčadi... Odlazim, bolje da odem!" Tek nakon intervencije trenera vratara Luisa Llopisa, koji je otišao za njim u svlačionicu, Vinícius se smirio i nekoliko minuta kasnije vratio na klupu. Njegov sunarodnjak Rodrygo, koji ga je zamijenio, pružio mu je ruku, no Vinícius je uzvratio tek polovičnom gestom, i dalje vidno ljutit.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Ovo nije prvi put da se osjeća napetost između Viníciusa i Alonsa. Otkako je preuzeo klupu Reala, Alonso je Brazilca zamijenio u većini utakmica ove sezone. Od 13 nastupa, Vinícius je započeo 11, ali je iz igre izvađen čak osam puta, a samo je tri puta odigrao svih 90 minuta u prvenstvu.

Nakon utakmice, Alonso je pokušao smiriti situaciju, ali je jasno dao do znanja da se o incidentu mora razgovarati.

- Iz utakmice uzimam puno pozitivnih stvari, puno dobrih stvari od Vinija. O njegovoj reakciji ćemo razgovarati, naravno, ali ne želim skretati fokus s onoga što je zaista važno - rekao je Alonso na konferenciji za medije.

Dodao je kako su to stvari koje će riješiti interno, unutar svlačionice.

- Ovo je važna i zaslužena pobjeda koja nam vraća osjećaj da smo konkurentna momčad u velikim utakmicama. O ostalom ćemo razgovarati - zaključio je trener Reala.