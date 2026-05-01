Nekad miljenik Old Trafforda, a danas neprepoznatljiv: 'Živio sam godinama na stadionu...'

Anderson Luis de Abreu Oliveira, poznatiji samo kao Anderson (38), bio je jedan od omiljenih igrača Sir Alexa Fergusona koji ga je doveo u Manchester United u ljeto 2007. godine iz Porta. Brazilac je uživao veliko povjerenje legendarnog trenera i bio je dio momčadi koja je godinama dominirala Engleskom i Europom.

S 'crvenim vragovima' osvojio je četiri naslova prvaka Engleske, Ligu prvaka, dva Liga kupa, Klupsko svjetsko prvenstvo i dva Superkupa Engleske te odigrao skoro 200 utakmica uz devet golova i 20 asistencija. Za brazilsku reprezentaciju nastupio je osam puta.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

United je napustio početkom 2015. i vratio se u Brazil gdje je igrao za Internacional i Coritibu, a karijeru je završio 2019. u turskom Adani Demirsporu. Danas ima 38 godina, a mnogi ga jedva prepoznaju jer se fizički dosta promijenio. No prava priča nije bila na terenu. Anderson je u Ferdinandovom podcastu otkrio odakle zapravo dolazi.

Foto: Screenshot

- Nisam imao ništa. Došao sam iz favela, iz jako lošeg mjesta. Napustio sam kuću sa samo 11 do 12 godina i otišao živjeti na stadion Gremija za koji sam tada igrao u omladinskim kategorijama. Živio sam na stadionu dvije godine. Klub me čuvao, davao mi novac i hranio me. Gremio mi je bio kao otac. Izgubio sam oca kad sam imao deset godina, a majka se nije brinula o meni kao o sinu. Zato sam i morao otići. Živjelo nas je petnaest u jednoj maloj sobi - rekao je.

- Nogomet sam vidio kao jedini izlaz i hvala Bogu što sam uspio - zaključio je.

Anderson je 2004. ušao u prvi tim Gremija, a već 2006. klub ga je prodao Portu za osam milijuna eura, odakle ga je Ferguson doveo u Manchester.