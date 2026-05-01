OD FAVELA DO LIGE PRVAKA

Nekad miljenik Old Trafforda, a danas neprepoznatljiv: 'Živio sam godinama na stadionu...'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 2 min
Anderson je gostovao u podcastu kod bivšeg suigrača iz Manchester Uniteda, Rija Ferdinanda. Bivši veznjak otkrio je detalje teškog djetinjstva

Anderson Luis de Abreu Oliveira, poznatiji samo kao Anderson (38), bio je jedan od omiljenih igrača Sir Alexa Fergusona koji ga je doveo u Manchester United u ljeto 2007. godine iz Porta. Brazilac je uživao veliko povjerenje legendarnog trenera i bio je dio momčadi koja je godinama dominirala Engleskom i Europom.

ISMIJAVAJU IH Tottenhamu 'gori pod petama', a izbacuje suradnju s - Peppom Pig! Navijači u potpunom šoku
Tottenhamu 'gori pod petama', a izbacuje suradnju s - Peppom Pig! Navijači u potpunom šoku

S 'crvenim vragovima' osvojio je četiri naslova prvaka Engleske, Ligu prvaka, dva Liga kupa, Klupsko svjetsko prvenstvo i dva Superkupa Engleske te odigrao skoro 200 utakmica uz devet golova i 20 asistencija. Za brazilsku reprezentaciju nastupio je osam puta.

United je napustio početkom 2015. i vratio se u Brazil gdje je igrao za Internacional i Coritibu, a karijeru je završio 2019. u turskom Adani Demirsporu. Danas ima 38 godina, a mnogi ga jedva prepoznaju jer se fizički dosta promijenio. No prava priča nije bila na terenu. Anderson je u Ferdinandovom podcastu otkrio odakle zapravo dolazi.

- Nisam imao ništa. Došao sam iz favela, iz jako lošeg mjesta. Napustio sam kuću sa samo 11 do 12 godina i otišao živjeti na stadion Gremija za koji sam tada igrao u omladinskim kategorijama. Živio sam na stadionu dvije godine. Klub me čuvao, davao mi novac i hranio me. Gremio mi je bio kao otac. Izgubio sam oca kad sam imao deset godina, a majka se nije brinula o meni kao o sinu. Zato sam i morao otići. Živjelo nas je petnaest u jednoj maloj sobi - rekao je.

- Nogomet sam vidio kao jedini izlaz i hvala Bogu što sam uspio - zaključio je.

Anderson je 2004. ušao u prvi tim Gremija, a već 2006. klub ga je prodao Portu za osam milijuna eura, odakle ga je Ferguson doveo u Manchester. Nastupao je i za reprezentaciju Brazila za koju je odigrao osam utakmica.

Messi je objavio snimku svoje nećakinje. Nije slutio što slijedi
FOTO: "NASTUP" NA DOČEKU

Messi je objavio snimku svoje nećakinje. Nije slutio što slijedi

Messijeva nećakinja Morena postala senzacija! Njezin pjevački nastup na obiteljskoj proslavi Nove godine oduševio milijune, a stric Messi pretvorio ju je u influencericu preko noći
MIJENJAM ŽENU Realovcu 'oteo' bivšu djevojku pa se iznenadio
IGRAJU PRLJAVO

MIJENJAM ŽENU Realovcu 'oteo' bivšu djevojku pa se iznenadio

Realov Eder Militao i Flamengov Leo Pereira zamijenili su žene. Naime, Militao je bio u vezi s Karoline Limom i dobio kćer, a sada je s njom Pereira. S druge strane, Taina Castro se udala za Militaa, a ima djecu iz veze s igračem Flamenga
Detalji oko 'slučaja Kalinić' nakon SP-a u Rusiji: 'Ne bi se ispričao Daliću ni da je na litici'
OTKRIVENI DETALJI

Detalji oko 'slučaja Kalinić' nakon SP-a u Rusiji: 'Ne bi se ispričao Daliću ni da je na litici'

Nakon što se Mandžukić oprostio od reprezentacije nakon SP-a u Rusiji, izbornik je bio spreman vratiti Kalinića, ali pod uvjetom da se ispriča

