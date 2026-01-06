Lazio je razmišljao o prodaji, sada nudi novi ugovor: Preokret u priči bivšeg hajdukovaca

Toma Bašić ove sezone proživljava veliki povratak u Laziju, nakon što je prošlog ljeta bio na rubu odlaska iz kluba. Hrvatski veznjak, koji se dugo nalazio izvan ozbiljnih planova rimske momčadi, iskoristio je priliku koja mu se otvorila zbog ozljeda u veznom redu i brzo se nametnuo kao važan dio početnog sastava Maurizija Sarrija.

Sarri mu je krajem rujna dao priliku, a Bašić je povjerenje opravdao već u prvim nastupima. Ubrzo je upisao asistenciju, potom i postigao odlučujući pogodak protiv Juventusa, koji je imao veliki odjek u talijanskoj javnosti. Nakon kratke stanke zbog suspenzije izazvane crvenim kartonom protiv Parme, Bašić se odmah po povratku vratio među startere, uključujući i ogled s Napolijem.

Kako je njegova uloga u momčadi rasla, pojavile su se i različite informacije o njegovoj budućnosti. Talijanski mediji pisali su kako mu ugovor istječe na kraju sezone te da Lazio razmatra mogućnost prodaje kako bi izbjegao odlazak bez odštete, pa se čak spominjalo i da je ponuđen gradskom rivalu Romi.

Prema informacijama Sky Sporta, Lazio je odlučio krenuti u suprotnom smjeru te priprema produljenje suradnje s hrvatskim veznjakom. Klub želi zadržati jednog od najpouzdanijih igrača ove sezone, osobito u trenutku kada se suočava s mogućim odlascima pojedinih ključnih veznjaka. Sarri je Bašića koristio u dvanaest prvenstvenih utakmica u prvom dijelu sezone, svaki put od prve minute, što jasno govori o njegovu statusu.

Bašić je u Rim stigao u ljeto 2021. godine iz Bordeauxa za nešto više od sedam milijuna eura. Nakon dvije sezone u kojima je uglavnom ulazio s klupe, uslijedio je pad u hijerarhiji i razdoblje bez kontinuiteta, tijekom kojeg se čak spominjao i povratak u Hajduk. Ovogodišnji preokret vratio ga je u fokus, a njegova trenutačna tržišna vrijednost prema Transfermarktu iznosi 2,5 milijuna eura.

Nogometni put započeo je u Dubravi, a afirmirao se u Hajduku, za koji je upisao 75 nastupa, postigao 11 golova i dodao 14 asistencija. Iz Splita je 2018. godine preselio u Bordeaux, gdje je tri sezone bio standardan prvoligaški igrač, prije nego što je karijeru nastavio u Serie A. Za hrvatsku reprezentaciju ima i dva nastupa.