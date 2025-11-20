Dominiković iza sebe ima iznimno bogatu igračku karijeru: osvojio je šest medalja s hrvatskom reprezentacijom, uključujući olimpijsko zlato iz Atene 2004., svjetsko zlato 2003. godine
Nekadašnji 'ministar obrane kauboja' prihvatio težak posao. Vodit će njemačkog drugoligaša
Davor Dominiković (47) preuzeo je vođenje njemačkog drugoligaša TuS-a N-Lübbeckea, što je klub potvrdio na društvenim mrežama. Na klupi je zamijenio Poljaka Piotra Przybeckog, koji je u zadnjih devet ligaških kola ostao bez pobjede i ostavio momčad na 14. mjestu ljestvice, samo bod iznad zone ispadanja.
Sportski direktor Rolf Hermann istaknuo je da je Dominiković već na prvom razgovoru ostavio snažan dojam.
- Od prve minute dao nam je osjećaj da posjeduje visoku razinu stručnosti i, unatoč trenutnoj napetoj sportskoj situaciji, jako želi doći u Lübbecke. Istovremeno, momčad je sada dužna sve podrediti preokretu sezone - rekao je.
U klubu posebno cijene Dominikovićev rad u TuS Vinnhorstu, gdje je u proteklih pet godina imao presudnu ulogu u razvoju sustava i podizanju razine igre. Smatraju da će mu to iskustvo, zajedno s uspješnim radom u hrvatskim mlađim reprezentativnim selekcijama, biti važna prednost u razdoblju koje donosi organizacijske i strateške promjene.
Dominiković iza sebe ima iznimno bogatu igračku karijeru: osvojio je šest medalja s hrvatskom reprezentacijom, uključujući olimpijsko zlato iz Atene 2004., svjetsko zlato 2003. i svjetsko srebro 2005., europsko srebro 2008. te dva zlata s Mediteranskih igara 1997. i 2001. Na klupskoj razini okrunio se osvajanjem Lige prvaka s Barcelonom 2005., dok je sa Zagrebom dvaput igrao finale tog natjecanja.
Nakon što je na kraju sezone 2024./25. završio petogodišnji mandat u Vinnhorstu, Dominiković nije dugo bio bez angažmana.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+