Nekadašnji 'ministar obrane kauboja' prihvatio težak posao. Vodit će njemačkog drugoligaša

Davor Dominiković (47) preuzeo je vođenje njemačkog drugoligaša TuS-a N-Lübbeckea, što je klub potvrdio na društvenim mrežama. Na klupi je zamijenio Poljaka Piotra Przybeckog, koji je u zadnjih devet ligaških kola ostao bez pobjede i ostavio momčad na 14. mjestu ljestvice, samo bod iznad zone ispadanja.

Sportski direktor Rolf Hermann istaknuo je da je Dominiković već na prvom razgovoru ostavio snažan dojam.

- Od prve minute dao nam je osjećaj da posjeduje visoku razinu stručnosti i, unatoč trenutnoj napetoj sportskoj situaciji, jako želi doći u Lübbecke. Istovremeno, momčad je sada dužna sve podrediti preokretu sezone - rekao je.

U klubu posebno cijene Dominikovićev rad u TuS Vinnhorstu, gdje je u proteklih pet godina imao presudnu ulogu u razvoju sustava i podizanju razine igre. Smatraju da će mu to iskustvo, zajedno s uspješnim radom u hrvatskim mlađim reprezentativnim selekcijama, biti važna prednost u razdoblju koje donosi organizacijske i strateške promjene.

Hrvatski rukometaši u Norveškoj 2008. goodine osvojili europsko srebro | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dominiković iza sebe ima iznimno bogatu igračku karijeru: osvojio je šest medalja s hrvatskom reprezentacijom, uključujući olimpijsko zlato iz Atene 2004., svjetsko zlato 2003. i svjetsko srebro 2005., europsko srebro 2008. te dva zlata s Mediteranskih igara 1997. i 2001. Na klupskoj razini okrunio se osvajanjem Lige prvaka s Barcelonom 2005., dok je sa Zagrebom dvaput igrao finale tog natjecanja.

Nakon što je na kraju sezone 2024./25. završio petogodišnji mandat u Vinnhorstu, Dominiković nije dugo bio bez angažmana.