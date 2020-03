'Neke medalje su u sobi, a neke zaslužuju biti vidljive u vitrini'

Braća Martin (30) i Valent (31) Sinković trenutno se nalaze u Zagrebu te se na „svom“ Jarunu pripremaju za novu veslačku godinu. Ove godine na Olimpijskim igrama u Tokiju žele do treće medalje u trećoj disciplini – dvojcu bez kormilara, rekli su u podcastu 'I ja sam sportaš'.

- Nikad se još u veslanju nije dogodilo da ista posada osvoji tri medalje u tri različite discipline na trima Olimpijskim igrama, tako da je to definitivno dodatni motiv koji nas gura naprijed da to ostvarimo – rekao je Martin, a Valent je nadovezao kako bismo ih u budućnosti mogli gledati u još ponekoj disciplini

– Bilo bi lijepo 2024. na OI u Parizu veslati osmerac, ali sumnjam da će se to dogoditi jer za osmerac treba imati najmanje 10 do 12 jako dobrih veslača, a to je u ovako maloj državi dosta teško. Ali povratak u četverac je uvijek moguć.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Braća Sinković bili su dio srebrnog četverca iz Londona 2012. a u dvojcu na pariće osvojili su zlato na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine, a sve 'manje' uspjehe teško je i nabrojati. Neke medalje su im ipak bitnije od drugih.

- Neke su mi medalje u sobi na jednoj šipci, ove s ovih manjih natjecanja, a recimo ove s velikih prvenstava, olimpijskih igara, te su mi u vitrini složene da se vide - pohvalio se s osmjhom Martin Sinković.

- Ove bitnije su meni isto na vidljivom mjestu, a za ove ostale stvarno ne znam gdje su. Mislim da ih imamo preko 250 - rekao je Valentin.

Nakon što su osvojili sve što se dalo osvojiti, ne bi bilo čudno da razmišljaju o kraju karijere, no oni to ne čine.

- Ne znam ni kada će biti kraj niti čime ću se kasnije baviti. Znam da ne želim biti trener. Mislim da nakon Rija kad god dođe kraj karijere nemamo za čime žaliti, ali sigurno da želim veslati sve dok me to čini sretnim - naglasio je Martin.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U fokusu sezone su im Olimpijske igre a za njih će formu brusiti na svjetskim kupovima i Europskom prvenstvu.

- Imamo dva svjetska kupa i Europsko prvenstvo prije Olimpijskih igara, koje će biti kruna cijelog četverogodišnjeg ciklusa tako da su nam sva natjecanja u ovoj sezoni priprema za Tokio – govori Martin, dok Valent upozorava na konkurenciju – U ove tri godine, koliko veslamo u dvojcu bez kormilara, glavni konkurentni su nam se izmjenjivali, ali Talijane, koji su nas pobijedili 2017. gledamo kao najveće konkurente.

Foto: 24sata Video

Mnogi mladi veslači ih gledaju kao uzore, na što su oni iznimno ponosni, ali i svjesni odgovornosti koju ta uloga nosi.

- Jako mi je drago čuti da smo nekome brat i ja uzori i baš se zbog toga trudimo i u veslanju, ali i svakodnevnom životu svojim ponašanjem dati primjer mladima i usaditi im prave vrijednosti, jer sport zaista pruža mnogo stvari koje pomažu da se razvijemo u kvalitetne osobe – zaključio je Martin i odgovorio na pitanje tko je njemu uzor u životu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

– Sportaši su popularni pa se za njih čuje, ali postoje mnogi koji nisu u sportu pa su uspjeli u životu. Za mene je uzor svaki čovjek koji je pošten, koji odgaja svoju djecu na pravi način te brine za svoju obitelj. Valent je u podcastu rekao kako smatra kako se ne trebamo brinuti za budućnost hrvatskog veslanja te da bismo ubrzo mogli svjedočiti novim uspjesima neke nove braće i sestara.

Sestre Jurković i braća Lončarić bili su svjetski juniorski i njih bi nekako izdvojio jer mislim da imaju sve što je potrebno da bi bili uspješni i u seniorima, ali – naravno – moraju biti strpljivi jer je prijelaz iz juniorske u seniorske konkurencije najteži, i tu se, nažalost, mnogo veslača i veslačica izgubi. Braća Lončarić treniraju s nama te im pokušavamo pomoći koliko možemo i stvarno mislim da su na dobrom putu i da će uspjeti.