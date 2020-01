Neki su raskopčali jakne, a nekima ni kape nisu bile dosta

Hladno zagrebačko jutro. Idealno za... Oprobati nove zimske jakne. Neki su od njih, doduše, malo i podcijenili minus pa su raskopčanog najdebljeg sloja vukli kovčege iz hotela Panorame u autobus za Graz, nekima, pak, ni kape nisu bile dovoljne.

Hrvatska rukometna reprezentacija krenula je put Graza i Stadthallea gdje će sutra otvoriti Europsko prvenstvo protiv Crne Gore (20:30, RTL). Lino Červar poveo je 16 igrača, prirodna selekcija učinila je svoje.

- Otkako sam se vratio iz Makedonije nisam imao sve igrače na okupu, ali putem boli jača se karakter. Bez obzira na to što sam 45 godina trener, bit ću do zadnje utakmice gladan pobjeda. Drži me znatiželja, posvećenost i ljubav prema poslu - kazao je izbornik uoči polaska.

- Znamo da ćemo biti veliki izazov za protivnike, na papiru smo favoriti, ali to ne znači ništa. Ove naše probleme koje imamo trebamo pretvoriti u snagu, homogenizaciju grupe. Ostvarili smo veliki napredak u komunikaciji, igrači razgovaraju, analiziraju.

S jednim je razgovor odveo u krivom smjeru...

- Ne očekuje se od mene da sada pričam o Štrleku, imam ovdje reprezentaciju koju vodim i ovi su igrači za mene sve. Za svaki drugi razgovor kadrovske tematike, uz poštovanje svima, nije vrijeme.

Istina, vrijeme je za punu koncentraciju na ono što nas čeka počevši od sutra.

Popis Hrvatske:

Marin Šego – Montpellier HB Matej Ašanin – RK PPD Zagreb Zlatko Horvat – RK PPD Zagreb Vlado Matanović – RK Gorenje Velenje David Mandić – RK PPD Zagreb Valentino Ravnić – RK PPD Zagreb Željko Musa – SC Magdeburg Marino Marić – MT Melsungen Marin Šipić – RK PPD Zagreb Domagoj Duvnjak – THW Kiel Marko Mamić – HC Leipzig Josip Šarac – RK Celje Pivovarna Laško Matej Hrstić – RK PPD Zagreb Luka Cindrić – Barca Igor Karačić – PGE Vive Kielce Luka Stepančić – MOL – PICK Szeged

