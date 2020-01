Zlajo, pomaži! Za Stepančića zamjena ne postoji ni na popisu

Nešto se ozbiljno urotilo protiv rukometne Hrvatske. Dan uoči polaska na Europsko prvenstvo (9. - 26. siječnja) zbog ozljede smo ostali bez još jednog igrača tijekom priprema. U autobusu za Graz neće biti Ivana Martinovića (22).

Na večernjem treningu u ponedjeljak uoči odlaska s porečkog dijela priprema ljevak njemačkog Hannovera krivo je doskočio nakon jednog šuta i svoj prvi Euro i rodni Beč neće vidjeti. Zapravo, već je tamo i krenuo, ali s longetom. Peh, nesreća, baš na 22. rođendan, što reći...

- Na putu sam za Beč, naskočio sam drugom igraču na stopalo, ne znam komu, i pukla mi je kost. Ne vjerujem i ne znam što bih rekao, jako mi je žao - kratko nam je rekao Martinović na putu za Beč.

- Nažalost, pukla mu je peta metatarzalne kosti i on je odmah nakon pregleda dobio longetu. Mora mirovati najmanje deset dana i nakon toga slijedi rehabilitacija - izvijestio je, pak, liječnik reprezentacije Krešimir Rotim.

- Sreća u nesreći je što nije došlo do nekog pomicanja kosti, pa je realno očekivati da s lakšim treninzima krene za otprilike mjesec dana. Drugim riječima za njega je Europsko prvenstvo izgubljeno.

Nakon Mihića, Milete i Šebetića Martinović je četvrti ‘izgubljeni’ u ovih 20-ak dana priprema. Šebetićeva ozljeda trebala ga je promovirati u sigurnog putnika na Euro kao podrška Stepančiću na desnom vanjskom unatoč spornoj obrani i sada su na vidiku potencijalne problemi jer zamjenu za Stepančića više nemamo na popisu od 28 igrača koji se mogu aktivirati za Euro. Šteta, jer u redu su mogli stajati Butorac, Šime Ivić, Vranković...

Budući da Stepančića muči stopalo, a ono se, dajbože, neće ‘javiti’ u sljedećim danima, Červar će njegove minute na klupi morati krpati s trojicom dešnjaka. Nije to opet ništa novo jer je trojka srednjaka Cindrić - Duvnjak - Karačić odrađivala taj posao, ali kada protivnik to pročita, što nam se u Njemačkoj lani događalo, upravo bi Martinovićeva uloga došla do izražaja. U Poreču je na Croatia Cupu dobio priliku, činila se njegova rola kao dimenzija koja će nam napadački dobro doći.

Opet, zatreba li baš, neće Červar prekrižiti ni varijantu s Horvatom na desnom vanjskom što je krpao u PPD Zagrebu. Prošle je sezone Zlaja kao bek zabio Pick Szegedu 11 golova.

- Uigravali smo se bez ljevaka, nadamo se da će Stepančić biti neokrznut. Može i Horvat igrati na desnom vanjskom tako da se nadamo da neće biti problema - rekao je Červar.

Nema puno vremena do Crne Gore, svega 24 sata, a problemi se samo nižu. Valjda će stvarno ovaj biti posljednji.