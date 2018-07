Urnebesni Roso obukao kolege u dres Vatrenih i sočno psovao

Đovani Roso i dalje ima svoj šou u Izraelu. Tamo je zaposlen kao sukomentator gdje bezrezervno navija za Hrvatsku. U svakoj emisiji kad Vatreni igraju on izvede neki performans pa je tako sada odlučio voditelje emisije obući u 'kockice'.

Nema 'neću' - svi su dobili dres Hrvatske nakon izbacivanja Engleza, a Roso je studio obojio u naše boje.

Uz, jasno, pjesmicu - You are coming home, posvećenu arogantnim Otočanima. I poneku sočnu psovku...

VIDEO

U Izraelu je njegovo ime ostalo dobro upamćeno, a mnogi čak i tvrde kako je upravo on jedan od najboljih stranaca koji su ikad nastupali u izraelskoj nogometnoj ligi.

Osim tih klubova, Roso je igrao i za hrvatsku reprezentaciju u čijem dresu je ubilježio 19 nastupa uz jedan postignuti gol. Između ostalog, također je igrao i na Euru 2004. godine.

Roso je u nogometnu mirovinu otišao 2009. godine nakon što je tu zadnju nogometnu godinu igrao za Hajduk, a onda se vraća u Izrael koji mu je postao druga domovina.

Tamo je on i dalje velika faca, a za ovo Svjetsko prvenstvo je izabran kao studijski analitičar izraelske televizije One. Pratio je i on dramatičnu pobjedu Vatrenih nad Dancima, a nakon Rakitićevog penala nikako nije mogao sakriti oduševljenje.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.