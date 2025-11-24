Obavijesti

NE IZGLEDA OSLABLJENO

Nema više boli u trbuhu. Hajduk objavio fotke Livaje s treninga

Piše Domagoj Vugrinović,
Nema više boli u trbuhu. Hajduk objavio fotke Livaje s treninga
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Marko Livaja nije započeo utakmicu protiv Rijeke, a kada ga je u igru htio uvesti Gonzalo Garcia napadač i kapetan je poručio kako se ne osjeća dobro zbog boli u trbuhu

Nogometaši Hajduka u subotu su doživjeli najteži poraz u Jadranskim derbijima. Rijeka je na Rujevici slavila pobjedu 5-0. Nakon susreta stigao je val opravdanih kritika na igru "bijelih", a dodatnu napetost izazvala je izjava trenera Gonzala Garcije da je Marko Livaja odbio otići na zagrijavanje jer ga je bolio trbuh. Što se zapravo dogodilo, nitko izvan svlačionice ne zna, pa ostaje nejasno je li u pitanju nesporazum, zdravstveni problem ili narušen odnos.

Na fotografijama koje je klub objavio s ponedjeljnjeg treninga Livaja izgleda zdravo i spremno, a na jednoj se jasno vidi kako se uspješno othrvao naletu dvojice suigrača.

Rad, fokus, koncentracija i subota u mislima", objavili su iz kluba.

U međuvremenu, nakon poraza protiv Rijeke i Livajine neigranja, oglasile su se i klupske legende. Igor Vejić priznao je u emisiji "Studio HNL-a" da je očekivao Livajin ulazak.

- Naravno da smo očekivali da uđe Marko, navodno ima neke trbušne tegobe. Radi se o najboljem igraču lige. Nadam se da će se sve primiriti, da je fizički spreman i da ćemo ga gledati u idućoj utakmici od početka. Hajduk je prvi i to treba potvrditi na terenu.

Joško Jeličić posebno se osvrnuo na Garcijinu izjavu o Livaji.

– Znam da Garcia ima visoku razinu socijalne inteligencije, ali to što je rekao za Livaju ne radi se. U svakom velikom klubu takve stvari rješavaju se u četiri zida. Ovako se otvara Pandorina kutija. Ako se to ne ishendla kako treba, ovo može biti početak njegova kraja. Klub mora biti iznad svih.

Jeličić je pritom naglasio da i igrači s manjom minutažom prate kako se tretiraju zvijezde momčadi te da Livaja, bez obzira na sve što je dao Hajduku u protekle četiri godine, mora biti primjer ostalima. Usto je podsjetio da se Hajduk nalazi na prvome mjestu nakon 14 kola, što mnogi nisu očekivali.

