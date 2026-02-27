Nema više nedoumica: Hezonja će igrati protiv Njemačke!

Sve nedoumice oko nastupa Marija Hezonje za hrvatsku reprezentaciju protiv Njemačke u Zagrebu sada su otklonjene. Hrvatski košarkaški savez objavio je popis igrača za večerašnji dvoboj i time potvrdio da će Hezonja biti na raspolaganju izborniku.

Izbornik Tomislav Mijatović odabrao je 12 košarkaša za susret sa svjetskim i europskim prvacima koji se od 20 sati igra u Draženovu domu, a među njima je i Hezonja. Dan ranije krilni igrač nastupio je za Real u Madridu protiv Bayerna te u pobjedi 93-70 predvodio svoju momčad sa 16 postignutih koševa.

Unatoč zgusnutom rasporedu i četiri utakmice u posljednjih osam dana, uključujući i završnicu Kupa kralja, Hezonja je izrazio snažnu želju da zaigra za Hrvatsku. Reprezentaciji će se priključiti tijekom petka i staviti na raspolaganje izborniku, dok će stručni stožer naknadno odlučiti koliku će minutažu dobiti.

Sam njegov dolazak predstavlja veliko pojačanje za hrvatsku vrstu uoči zahtjevnog ogleda s Nijemcima.

Na popisu se nalaze i Roko Badžim, Luka Božić, Danko Branković, Mateo Drežnjak, Dominik Mavra, Toni Nakić, Michael Ružić, Krešimir Radovčić, Jaleen Smith, Dario Šarić i David Škara.