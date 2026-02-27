Obavijesti

Sport

Komentari 2
PALA JE ODLUKA

Nema više nedoumica: Hezonja će igrati protiv Njemačke!

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Nema više nedoumica: Hezonja će igrati protiv Njemačke!
Osijek: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Cipar. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Izbornik Tomislav Mijatović odabrao je 12 košarkaša za susret sa svjetskim i europskim prvacima koji se od 20 sati igra u Draženovu domu, a među njima je i Hezonja

Admiral

Sve nedoumice oko nastupa Marija Hezonje za hrvatsku reprezentaciju protiv Njemačke u Zagrebu sada su otklonjene. Hrvatski košarkaški savez objavio je popis igrača za večerašnji dvoboj i time potvrdio da će Hezonja biti na raspolaganju izborniku.

Izbornik Tomislav Mijatović odabrao je 12 košarkaša za susret sa svjetskim i europskim prvacima koji se od 20 sati igra u Draženovu domu, a među njima je i Hezonja. Dan ranije krilni igrač nastupio je za Real u Madridu protiv Bayerna te u pobjedi 93-70 predvodio svoju momčad sa 16 postignutih koševa.

POBJEDA REALA VIDEO Uvertira za Njemačku? Hezonja 'razmontirao' Bayern
VIDEO Uvertira za Njemačku? Hezonja 'razmontirao' Bayern

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Šarić: Cibona? To sam poglavlje zatvorio trofejem. Karijerom u NBA-ju mogu biti zadovoljan 00:55
Šarić: Cibona? To sam poglavlje zatvorio trofejem. Karijerom u NBA-ju mogu biti zadovoljan | Video: 24sata/pixsell

Unatoč zgusnutom rasporedu i četiri utakmice u posljednjih osam dana, uključujući i završnicu Kupa kralja, Hezonja je izrazio snažnu želju da zaigra za Hrvatsku. Reprezentaciji će se priključiti tijekom petka i staviti na raspolaganje izborniku, dok će stručni stožer naknadno odlučiti koliku će minutažu dobiti.

Sam njegov dolazak predstavlja veliko pojačanje za hrvatsku vrstu uoči zahtjevnog ogleda s Nijemcima.

Na popisu se nalaze i Roko Badžim, Luka Božić, Danko Branković, Mateo Drežnjak, Dominik Mavra, Toni Nakić, Michael Ružić, Krešimir Radovčić, Jaleen Smith, Dario Šarić i David Škara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Očekuju vjenčanje, a Georgina već nosi zaručnički prsten

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026