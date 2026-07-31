Nema više pregovaranja! Real je Viniciusu postavio ultimatum

Upravi Real Madrida polako ponestaje strpljenja te je postavila ultimatum jednoj od najvećih zvijezdi 'kraljevskog kluba' Viniciusu Junioru. Madridskom klubu dosta je višemjesečnog pregovaranja o novom ugovoru te je brazilskom napadaču i njegovim agentima poručeno je da je ponuda kluba konačna i da je moraju prihvatiti odmah, inače će igrač biti stavljen na transfer listu ovog ljeta, prenosi Goal.com.

Kako prenosi ugledna španjolska Marca, Real ne želi poboljšati uvjete za Viniciusa te ne namjeravaju promijeniti odluku. Takvim potezom žele izbjeći scenarij u kojem igrač ulazi u posljednju godinu ugovora i mogućnost da ode iz kluba bez odštete.

Čvrsti stav 'kraljevskog kluba' potaknula su dva faktora, da ga razriješe statusa jedne od zvijezde momčadi, ali i da odgovore na interes aktualnog engleskog prvaka Arsenala.

Foto: CAEAN COUTO

Uprava je odlučna u namjeri da zaštiti internu platnu strukturu i neće je narušiti ni zbog jednog igrača kako bi ostvarili cilj očuvanja financijske strukture kluba. Također ne žele narušavati odnose unutar svlačionice.

Brazilski reprezentativac uskoro mora donijeti odluku o njegovom nastavku karijere, a pred njim su tri opcije. Prva je da prihvati ponudu Reala, napraviti transfer u drugi klub ili riskirati sezonu s minimalnom minutažom.