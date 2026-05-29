'Nemam namjeru ikad više kročiti u Hajduk. Garcia je bio šesti i ima referencu voditi ga?!'

Trener Hrvatskog športskog kluba Zrinjski i bivši hrvatski izbornik Igor Štimac u razgovoru s Antom Brekom za emisiju Sport nedjeljom osvrnuo se na aktualnosti u HNL-u, prije svega u Hajduku, s kojim je davne 2005. osvojio posljednji naslov prvaka. Nedavno je objava Ivice Pirića, bivšeg nogometaša "bilih" koji se fotografirao s njim, izazvala rasprave kod navijačkog puka zbog Štimčevih ranijih žestokih kritika na aktualni način upravljanja klubom.

- Nisam se ja slikao s njim, nego on sa mnom. Jedno je da se ja slikam s njim. On se slikao sa mnom na obiteljskom slavlju jer smo obiteljski povezani. Moj mlađi brat i on su oženili dvije sestre, od Vedrana Rožića kćerke. Bili smo na proslavi svete pričesti bratove kćerke. Objavio je sliku pa je nastala polemika. Zašto bi trebala nastati polemika? Zašto je to tako toliko godina i s kojim razlogom, tko je plasirao priče među navijače i iz kojeg razloga? Nemam namjeru više ikad kročiti nogom u bilo kakvoj funkciji u klub. Strah je vrag. Istina je dobro poznata, znana i vrlo logična. Pojedinci kojima sam ukinuo benficije, koji su tad vodili navijačku udrugu, su zauzeli stav da sam ja taj koji im se suprotstavio, da sam persona non grata za vijeke vjekova. Ali ja sam vam jedini rekao gdje vam je mjesto - rekao je Štimac, koji se čudi zašto predsjednik nadzornog odbora Ljubo Pavasović-Visković pregovara s potencijalnim sponzorom, a ne predsjednik Ivan Bilić.

Žestoko je kritizirao trenera Gonzala Garciju.

- Što je posložio? Mladi igrači su jedini sposobni igrati. Nije malo problem s Livajom, nego ključni problem. Klub mora biti zahvalan Marku Livaji što je odlučio nastaviti u Hajduku, to je fenomenalna stvar za klub. On je najzaslužniji za euforiju oko kluba. Imaš eksponat. Ako se cijeli klub bazira na marketingu jer su svi potezi bili ne toliko stručni koliko marketinški efikasni. I vraćanje Subašića, Kalinića, Rakitića, Rebića, ne znam koga sve ne. To je sve marketinški. Kad gledamo s pozicije struke, učinkovitost i ono što su ti igrači u stanju dati u segmentu što je potrebno Hajduku ne postoji. Osim Marka Livaje - rekao je Štimac pa dodao:

- Dođe ti trener koji nigdje ništa nije napravio da bi uopće dobio priliku da se priča o njemu u Hajduku. Kaže, igrao lijep nogomet s Istrom, bili šesti u HNL-u (u prvom mandatu u Istri 2022/23. osvojio je peto mjesto, što je najveći uspjeh kluba, op.a.). I to je referenca da dođe u Hajduk?! Kaže, meni nitko nije rekao da imamo ambiciju biti prvi, ne znam. Njemu je sve normalno. Naravno da je, odšteta milijun i pol eura ako ga se potjera, zna da klub nema hrabrosti ući u takav korak i takvo zaduživanje. Kojem je igraču digao vrijednost? Koliko je pametno za klub da on nastavi, a europske kvalifikacije su ti pred vratima?

- Hajduk će naravno lutati i dalje jer se model 20 godina pokazuje neuspješnim, ali se ne odstupa od njega. Vidi se da oni koji upravljaju klubom, ali i gradska politika se drže po strani, ne žele ništa mijenjati. Uz vidljive naznake kako to ne funkcionira, kako je to promašena tema kad je u pitanju sportsko trgovačko društvo. Više se bave marketingom nego sportskim rezultatima i kreacijom na terenu. Dinamo nema tko zaustaviti u ovim odnosima.

Iduće sezone vraćaju se druge momčadi hrvatskih prvoligaša.

- Mogu zamisliti koji će igrati za Hajduk u četvrtom rangu HNL-a, to će biti divota jedna. Roditelji će im biti sretni, menadžeri, pogotovo će djeca imati nadasve izraženu glad za dokazivanjem u četvrtoj ligi HNL-a. Već vidim tu radost.

Komentirao je i dvostruku krunu Dinama.

- Čestitke Dinamu, Zvoni Bobanu i treneru Kovačeviću. Nisam iznenađen jer sam predvidio tijek razvoja svega toga. Rekao sam kako smatram da Zvone dobro radi i kako bih ja isto sve napravio. Odabirom profila trenera morao je prilagoditi svlačionicu, jasno vidjeti tko su karakteri koji žele biti tu u takvom radu. Najavio sam da će trebati četiri do šest mjeseci vremena da ta momčad legne na svoje mjesto. Sad sve to izgleda kako treba, potentno, moćno, obećavajuće, daleko ispred svega onoga što drugi klubovi u Hrvatskoj imaju ponuditi ili reći.

Jesu li Dion Drena Beljo i Luka Stojković trebali biti na popisu Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo?

- Volio bih da su Beljo i Stojković na popisu iz interesa hrvatskog nogometa, sportskih i stručnih. Jer će njihovi transferi prema van biti daleko veći, taj novac koji dođe će se razliti u pet drugih hrvatskih klubova prvoligaša, onda će prvoligaši u drugoligaše sliti novac za druge igrače. Taj novac ostaje ovdje, daje dodatnu vrijednost poziv hrvatskom igraču. Priželjkivao sam da Dalić stavi na popis Duju Dujmovića (branič Zrinjskog, op.a.) koji je igrama zaslužio da se tamo nađe. Jer bi Hrvatski športski klub Zrinjski, nogomet ovdje dobio totalnu drugu dimenziju, skrenuo pozornost cijelog svijeta. Čekaj, ovaj igrač je na širem popisu? Znaš što bi to značilo za zemlju, ligu, savez i sve nas. Priznanje igraču, nije to velika stvar, staviti na širi popis. Ima ih 39, stavi 40. Ali kad staviš nekog, ima 100 polemika zašto nije ovaj, zašto nije onaj. Ali Zlatku smo dužni vjerovati i podržati ga u svemu što odluči.

Nije propustio podbosti gradskog rivala Zrinjskog Veleža od kojega u pet ovosezonskih utakmica nije izgubio, a "plemići" su u neporaženi u devet utakmica protiv kluba iz Vrapčića.

- Prihvati sportski poraz, da si lošiji, da nisi dorastao. Reci da moramo raditi, da smo slabiji od Zrinjskog. Reci naglas, ja ću to reći. Nije to derbi, to je kao kad igraju Real Madrid i Rayo Vallecano, s tim da Rayo nekad pobijedi, za razliku od njih - kazao je Štimac, koji je Zrinjski prvi put odveo do proljeća u Europi, gdje je ispao od kasnijeg prvaka Crystal Palace, osvojio i superkup i Kup Bosne i Hercegovine, ali je u prvenstvu ostao dalekih 15 bodova iza prvaka Borca.